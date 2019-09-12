【職場文化】辦事能力還是鞏固地位較重要？　代入上司角度就知道

在職場打滾，究竟是實力重要，還是生存技巧重要呢？今天半宅職薯就想和大家探討一下這個問題，希望能為大家帶來一點啟發。 大家必須明白到，是實力還是生存技巧重要，決定權並不在於小薯，而是公司的環境，特別是小薯的上司。所以要了解這個問題，首先我們要嘗試代入上司的角度去想。

職場某程度上是很險惡的，如要在這環境下生存，便要先弄清楚自己身處的的空間是怎麼模樣。（Amy Hirschi / Unsplash）

小企老闆多喜歡實力員工

如果你是一間小企或者微企的老闆，你會喜歡僱用一班純熟辦公室政治，甚至是十分懂得擦鞋的員工；還是一班一心努力工作，把心思都放於做好事情，討好客戶的員工呢？答案肯定是僱用一班把精力都放於工作上的員工。

為什麼呢？因為作為一間小企或者微企的老闆，你會清楚知道商場如戰場，作為商場中的一粒細沙，對手要把你淘汰可謂不費吹灰之力。一間小企或者微企，別說盈利，就連能否生存下去也是一個巨大挑戰。在這樣的情況下，你不會希望員工把精力都花在內耗的辦公室政治，或者做一些多餘事情討自己歡喜，而是集中精神為公司生存而打拼！

另一方面，小企或者微企的老闆都清楚了解到員工每一分一毫的工資都源自其荷包。用自己真金白銀的血汗錢請回來的員工，當然希望他們把精力都用於工作之上，因為員工為公司賺錢便等於為自己荷包進帳，所以任何不是和公司盈利有關的活動，便盡量不要搞吧！

當公司上下一心，人人也在為公司存亡打拼時，打工仔自然是要發揮出本事來證明自己的價值。（Jo Szczepanska / Unsplash）

大機構中層更重視下屬生存技巧

現在大家身份一轉，把自己代入為大機構的中層人員。你會立即發現到，即使公司賺大錢，你也只能夠分到很少的部分，甚至完全沒有得分，只能繼續獲得基本的人工。每一個人都會把自己的利益最大化，當你發現公司賺錢與否與自己荷包沒有直接關係的話，自然會打另一些人的主意－自己的下屬。

一般來說，愈懂得職場生存技巧的人，愈會花心思揣摩上司的心理，處處去討他歡心。反正下屬的人工不是源自你的荷包，把他們用得是否得宜也不是你的損失，再進一步想，如果把公司請回來的員工都訓練成自己的私人擦鞋機器，去討你歡喜，你的得益豈不是會最大化？另一方面，同樣也是打工仔的你（只不過較高級）也必須做一些事情去穩固自己的地位。作為中級管理人員，有時團結一致的下屬比互相猜忌的下屬更加難帶領，因為若下屬們太過團結的話，隨時會形成一股勢力和你抗衡；反之如果下屬互相猜忌的話，反而會出現「兩頭唔受中間受」、鶴蚌相爭漁人得利的結果，令中級管理人員的地位更加穩固，更加無可取替。

結語

究竟是實力重要，還是生存技巧重要，上面的討論只給大家一個刺激思考的引子。每一個機構的文化和工作氣氛都不同，這篇文章的目的並不是說細公司必定著重實力而大公司又必定著重辦公室政治，而是引導大家代入上司的角度思考，再為自己的角色定位。

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