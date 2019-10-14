【自我提升】返工車程長好浪費時間？善用搭車時間的三個妙法

網上流傳一個 fresh grad 女生因為上下班交通時間逾三個小時，熬不住而辭工。事實上，不少在市區上班的新界人為準時上班，每日晨早6點多起床出門，然後在車上（或站著）補眠。上班交通花費大量時間和金錢，加上加班塞車，讓香港人平日花超過60%時間在工作上，所以有人甚至願意減薪來換取在家辦公（home office）。

於是，Mark 寫了自己第一個網站 www.seat61.com，介紹如何從倫敦坐火車到歐洲不同城市（Eva Dang／unsplash）

在我們抱怨交通問題時，卻有兩個上班族善用這段漫長時間創業，讓自己不用再返工。BBC報導，美國公司 ResumeGo 的創辦人之一 Peter Yang 善用上班坐車的75分鐘，和其他乘客交談，分享自己的業務、看看有沒有人會花錢找人撰寫履歷表。

報導另外分享英國人 Mark Smith 的故事，他在上班搭車時間偶爾閱讀了有關html的書籍，對寫網頁產生興趣。於是，Mark 寫了自己第一個網站 www.seat61.com，介紹如何從倫敦坐火車到歐洲不同城市，網站更被選為當周最佳旅遊網站！Mark 於是開始利用1小時的上班交通時間營運各類網站賺錢，六年後，他的收入更足以讓他辭去工作！

▼▼以上這些故事，未必每個人都可以參考，但以下這幾個方法，就算要企係巴士地鐵，都可以做到（按圖放大）▼▼

+ 8 + 7 + 6

每日花三小時上下班，那一個星期就是十五個小時的交通時間。用這些時間來準備一天，提高自己的生產力，感受一下乘車時間帶來的優點吧！

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