【人際】問WiFi密碼、預早到、用食物做話題　必學8招交際技巧

人人都知道人脈對事業發展的重要性，所謂「識人好過識字」，良好的人際網絡隨時為打工仔帶來升職、加薪、轉工、創業等機會。因此，學習在社交場合自我介紹和展開話題是非常重要的技能。

不用在交際場合被人當透明，便要學習一些展開話題的技巧。（GettyImages/VCG）

根據專業人士網絡LinkedIn去年底公布首份《LinkedIn 機遇信心指數》，就亞太區9個市場進行調查，當中香港受訪者認為，要在人生中獲得成功，最重要的因素是「擁有合適的人脈」（86%）。

不少人為了建立人脈網絡，積極參與不同社交活動，不過，社交活動是否有成效，很視乎你如何與人互動，例如想出幾種方法來自我介紹，或懂得與不同人展開話題等。

以下是一些建立人脈的方法：（按圖了解）

1. 【早點到】 提前半小時到達社交活動場地，令你有時間熟悉場地、主人和周圍環境。如果遇上其他早到的人，你便與他們有一個共同點，和他們交換一下眼神，開始談天，結識你的第一批朋友，順道消除緊張感。（GettyImages/VCG）

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（資料來源：Ladders）

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