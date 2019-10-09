【人際】問WiFi密碼、預早到、用食物做話題　必學8招交際技巧

職場
撰文：
最後更新日期：

人人都知道人脈對事業發展的重要性，所謂「識人好過識字」，良好的人際網絡隨時為打工仔帶來升職、加薪、轉工、創業等機會。因此，學習在社交場合自我介紹和展開話題是非常重要的技能。

不用在交際場合被人當透明，便要學習一些展開話題的技巧。（GettyImages/VCG）

根據專業人士網絡LinkedIn去年底公布首份《LinkedIn 機遇信心指數》，就亞太區9個市場進行調查，當中香港受訪者認為，要在人生中獲得成功，最重要的因素是「擁有合適的人脈」（86%）。

不少人為了建立人脈網絡，積極參與不同社交活動，不過，社交活動是否有成效，很視乎你如何與人互動，例如想出幾種方法來自我介紹，或懂得與不同人展開話題等。

以下是一些建立人脈的方法：（按圖了解）

1. 【早點到】 提前半小時到達社交活動場地，令你有時間熟悉場地、主人和周圍環境。如果遇上其他早到的人，你便與他們有一個共同點，和他們交換一下眼神，開始談天，結識你的第一批朋友，順道消除緊張感。（GettyImages/VCG）

+3
+2

 （資料來源：Ladders

立即下載《香港01》，緊貼公務員職位空缺、勞工處筍工推介，了解CV、面試致勝技巧！
下載網址：https://hk01.app.link/bkbJyY5t4O

【人際關係】單向付出、無理包庇同事　當心5種有毒關係影響情緒
【職場人際】留意對方雙腳、尋求幫助　10個小技巧改善關係　
【職場人際】表達感激、接受批評　改善人際關係五大建議
【職場人際】如何將線上人脈帶到事業中？　教你活用社交媒體6招
【職場人際】批評玻璃心同事　先讚後踩太虛偽？　用兩個步驟…
【職場人際】不信任、全天候監控　直升機老細隨時衰過「老屎忽」
【職場人際】朋友家人變同事　是福還是禍？　即學5招自保
【職場人際】管太多、卸膊、不問世事　教你分辨好壞老細　
【職場人際】辦公室都可擁真正友誼？　調查：職位愈高朋友愈多！
X
X
請使用下列任何一種瀏覽器瀏覽以達至最佳的用戶體驗：Google Chrome、Mozilla Firefox、Internet Explorer、Microsoft Edge 或Safari。為避免使用網頁時發生問題，請確保你的網頁瀏覽器已更新至最新版本。