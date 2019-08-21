【Email Template】實習完畢想獲全職聘用？試藉電郵展開真誠對話

暑假快要完結，實習生的職場初體驗也快要結速吧！不過若是已在學校畢業，接下來將要搵工的年輕人，有想過要求公司直接將自己轉為全職員工嗎？當然，機會是自己爭去的，不過在開口詢問前，最好先作一點準備，以增加自己成功的本錢。

想說服上司將你由實習生轉為全職員工，並不是找機會開口說說便可，前事你需要做一些準備工夫。﹙GettyImages/VCG﹚

雖說實習生的工作經驗未必很豐富，但如與其他求職者相比，實習生在熟習公司環境及理解工作流程方法總會比他們更易上手，不用再花一段時間適應。有着這方面的優勢，對發展個人的職業生涯都是一個不錯的起步點。

想說服上司將你由實習生轉為全職員工，並不是找機會開口說說便可，前事你需要好好擬定自己的說辭，並以這個暑假的表現作為遊說對方的賣點。以下會教你口頭對答要怎樣說，亦會教你如何於電郵上怎樣爭取機會，不要令自己後悔。

你在實習期的表現如何？

先檢討自己有實習期的表現很重要，因為你的工作能力和表現就是你的籌碼，你要知道自己可用的資本有多少，才可以有效地為自己作推銷，增加自己轉為全職員工的機會。

．你有沒有每天都準時出現？你守時、認真嗎？ ．你能在限期前完成被交托的工作項目嗎？ ．你有沒有採取建設性的意見並在工作上積極地使用？ ．你有沒有以積極的態度工作？ ．工作成果有否超越了上司及同事的期望？ ．與同事合得來嗎？有沒有虛心學習？ ．同事和上司尊重你嗎？

上述問題，皆可能是當上司有意聘請實習生擔任全職員工時會考慮上述問題，因此如在實習期間在這些方面有着令人滿意的表現，獲聘為全職員工的機會自然較多。

你的工作能力和表現就是你的籌碼，你要知道自己可用的資本有多少，才可以有效地為自己作推銷。﹙Gettyimages/VCG﹚

列出你的成就

準備與上司詳談前，你要好好列出你的檢討結果，儲好你的彈藥。首先，你要列出你這幾個月或幾星期的成就。

．你在實習期間完成了哪些項目？ ．這些項目的結果怎樣？對你有什麼影響？ ．你學到了什麼？有哪些地方改進了？你所學到的如何讓你成為一個更強大的員工？

這些項目除了能成為值得聘用你的原因外，還有助你向上司表示感謝，謝謝他們給予你的所有經驗，並需詳細說明你已經成長和發展。

不過，就算在實習過程中的表現理想，也不應只向上司說一句：「我想在這裏工作」便了事，因為這個目標太空泛了。其實，你可以先想一下你喜歡在這公司上班的原因，也可想想你希望嘗試接觸的工作範疇，例如，若你當上全職員工後，你會期待處理哪些工作？你想參與哪些項目？當這些問有了答案後，你便會懂得跟上司說：「我覺得自己與公司的理念很一致，我希望可以為團隊和公司付出和貢獻。」

面對面可以怎樣說？

在這公司工作期間，我很感謝你的指導和支持。我特別喜歡[公司的特點]和[你喜歡的工作項目]。我在這段時間，學到[新的技能]並改善和磨練了我的[其他技能]。我很開心可以與這樣的團隊合作，能成為當中的一員令我感到很榮幸，真希望可以繼續作出貢獻。 如你所知，我快將畢業並開始找全職工作，我非常感謝你在這教了我很多全職員工所需要做的工作流程和負責。我對公司正在招聘的[職位名稱]很感興趣，不知道你對我申請這個職位有甚麼想法或意見分享？很希望你們能考慮我。

你不會以為只向上司說：「我想在這工作。」就算吧？這個目標不用太強而有力，你可以回想一下你認為自己喜歡的或你想嘗試的工作範疇，若作為全職員工，你期待做甚麼？﹙GettyImages/VCG﹚

Email可以怎樣寫？

若你的工作環境不容許你們面對面討論，或你是公司的遙距員工，那你可以採用email的方式進行這個討論。

Hi [Supervisor’s Name], I wanted to reach out to talk about my future direction with [Company]. I’ve been absolutely thrilled to work with such talented people over the last [time you’ve spent so far at the company]. I’ve learned more about [industry] than I ever thought I would, and I’m grateful for all the knowledge, support, and guidance the team has provided me. It’s been particularly amazing to work on [projects you worked on or are super proud of] and hone my skills in [skills you developed or improved upon], and to be a part of building [Company]’s mission to [their mission]. So thank you! As I prepare for the end of this internship, I’m in the process of searching for a role in [industry]. I would be very interested in applying for any full-time positions starting [when you’re available for hire] at [Company], and I’m wondering if you might be hiring or consider me for a position on [team]? Please let me know what you think or if you might like to chat in person. I look forward to continuing to work with you all for [time you have left in your internship]. Thanks again for making this such a wonderful internship experience! [Your Name]

被拒絕 別惱羞成怒

不過，就算做足以上所有步驟，而且在實習期間的表現亦合乎公司預期，也不代表人家一定會取錄你。例如，若公司希望聘用更有經驗或不同能力的人才，或是公司當時沒有職位空缺等，皆有可能令他們拒絕你的提議。

但被拒絕亦不要惱羞成怒，這並不是絕路，可能還有更好的機會在等着你。在你完成實習期的最後一天，你要向你的上司和同事發一封感謝email，給他們留下最好的印象，若你能在求職和開始職業生涯中與他們保持聯繫，說不定他們能幫助你到另一間好公司。

而當你真的找到工作後，也給舊同事和上司一個短訊，再次感謝他們教你的一切，保持聯絡，因每個行業的圈子說大不大，說小不小，認識多些人，對日後的發展定有幫助！

﹙資料參考：The Muse﹚

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