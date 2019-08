【Email Template】實習完畢想獲全職聘用？試藉電郵展開真誠對話

雖說實習生的工作經驗未必很豐富,但如與其他求職者相比,實習生在熟習公司環境及理解工作流程方法總會比他們更易上手,不用再花一段時間適應。有着這方面的優勢,對發展個人的職業生涯都是一個不錯的起步點。

想說服上司將你由實習生轉為全職員工,並不是找機會開口說說便可,前事你需要好好擬定自己的說辭,並以這個暑假的表現作為遊說對方的賣點。以下會教你口頭對答要怎樣說,亦會教你如何於電郵上怎樣爭取機會,不要令自己後悔。

你在實習期的表現如何?

先檢討自己有實習期的表現很重要,因為你的工作能力和表現就是你的籌碼,你要知道自己可用的資本有多少,才可以有效地為自己作推銷,增加自己轉為全職員工的機會。

上述問題,皆可能是當上司有意聘請實習生擔任全職員工時會考慮上述問題,因此如在實習期間在這些方面有着令人滿意的表現,獲聘為全職員工的機會自然較多。

列出你的成就

準備與上司詳談前,你要好好列出你的檢討結果,儲好你的彈藥。首先,你要列出你這幾個月或幾星期的成就。

這些項目除了能成為值得聘用你的原因外,還有助你向上司表示感謝,謝謝他們給予你的所有經驗,並需詳細說明你已經成長和發展。

不過,就算在實習過程中的表現理想,也不應只向上司說一句:「我想在這裏工作」便了事,因為這個目標太空泛了。其實,你可以先想一下你喜歡在這公司上班的原因,也可想想你希望嘗試接觸的工作範疇,例如,若你當上全職員工後,你會期待處理哪些工作?你想參與哪些項目?當這些問有了答案後,你便會懂得跟上司說:「我覺得自己與公司的理念很一致,我希望可以為團隊和公司付出和貢獻。」

面對面可以怎樣說?

Email可以怎樣寫?

若你的工作環境不容許你們面對面討論,或你是公司的遙距員工,那你可以採用email的方式進行這個討論。

Hi [Supervisor’s Name],

I wanted to reach out to talk about my future direction with [Company]. I’ve been absolutely thrilled to work with such talented people over the last [time you’ve spent so far at the company]. I’ve learned more about [industry] than I ever thought I would, and I’m grateful for all the knowledge, support, and guidance the team has provided me. It’s been particularly amazing to work on [projects you worked on or are super proud of] and hone my skills in [skills you developed or improved upon], and to be a part of building [Company]’s mission to [their mission]. So thank you!

As I prepare for the end of this internship, I’m in the process of searching for a role in [industry]. I would be very interested in applying for any full-time positions starting [when you’re available for hire] at [Company], and I’m wondering if you might be hiring or consider me for a position on [team]?

Please let me know what you think or if you might like to chat in person. I look forward to continuing to work with you all for [time you have left in your internship].

Thanks again for making this such a wonderful internship experience!

[Your Name]