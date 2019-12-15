【生活節奏】行得快會長命！英國研究：步速快的人能多活15年

現代生活步伐急速，感覺有再多的時間都不夠用，走路速度往往非常快。你有試過跟朋友逛街的時候，發現朋友跟不上自己的步伐或是你跟不上朋友的步伐嗎？有些人喜歡放慢腳步生活，說著要「放慢生活步伐」。有一項研究卻發現，走路速度快的人比慢吞吞走路的人能多活 15年！

英國的李斯特大學（University of Leicester）進行一項關於「生活步伐與健康」的研究，研究人員分析了 2006年到 2016年之間，47.5萬名平均年齡為52歲的英國人的身體狀況。

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早在2011年時，美國醫學會雜誌（JAMA）也曾經在研究中發現，走路速度是預期壽命的可靠指標。2013年時，亦有美國研究人員發現，走得快對心臟有利，從而能夠延長壽命。

雖然李斯特大學的研究只證明步速與預期壽命存在相關性或間接影響，並非因果關係，但是走路速度與運動量有關，有可能間接對人的身體素質產生影響。

快步走代表運動量比較大，透過適量的帶氧運動能使心臟更加健康（《我要準時下班》劇照）

快步走代表運動量比較大，透過適量的帶氧運動能使心臟更加健康，而運動又能改善肥胖等問題，因此走路速度快確實對健康有一定的正面影響。研究數據還顯示，哪怕一個人的體重已經超標，只要有快步走的習慣，預期壽命還是會比走路慢的人更長。

走路速度快能讓人們偷到更多可以利用的時間、身體有益、能減肥，還能延長壽命。以後除了自己不要再慢慢走，還要提醒朋友們加快速度走路呢 !

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