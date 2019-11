【自我管理】追隨熱情有助投入工作？　提防「熱情假說」3大缺陷

「追隨你的熱情,追求你的夢想,做你喜歡做的事。」這些說話是不少心靈雞湯書籍對迷惘的人的建議。不論是大學畢業生、有數年工作經驗的打工仔、想轉行的人,「追隨你的熱情」好像是萬靈丹,能夠解決所有問題。可是,有想過這種想法其實會誤導我們,甚至讓自己失望嗎?

你可能在人生的不同階段都聽過「追隨你的熱情」(follow your passion)這個職場建議(或類似的說話)。很多人都厭倦了在辦公室沉悶又煩瑣的工作,這些時候,你總會覺得因為自己不是從事喜歡做的工作,才會產生這些負面情緒。

你幻想著,如果能自己創業、如果能離開這間沒有前景的公司、如果成為了一名全職音樂家或小說家……你一定對自己的工作和生活很滿意。畢竟,很多人說,「如果做自己喜歡的事,你一輩子都不會覺得自己在工作。」

不過,這種心態可能會令你走向陷阱。喬治城大學教授卡爾·紐波特(Cal Newport)在他的書《深度職場力》(So Good They Can't Ignore You: Why Skills Trump Passion in the Quest for Work You Love)中,反對人們追隨自己的熱情。

紐波特指出,熱情假說(Passion Hypothesis)有幾個缺陷,包括:(按圖了解)

1. 【大多數人的熱情難以發展為職業】

一項針對加拿大大學生的調查顯示,絕大多數人(84%)能夠識別自己的激情,但96%的領域與體育和藝術有關(如舞蹈、曲棍球、滑雪、閱讀和游泳),只有4%有激情的學生與可行的職業路向有著明顯的聯繫。

2. 【我們關心的事情會隨著時間而改變】

你18歲時的夢想,和你40歲時的夢想未必一樣。我們的基因或個性中,沒有任何內在的東西決定著我們應該做什麼。

3. 【愛好並不一定可轉化為有成就的事業】

單單因為你喜歡在空閒時間做一些事情,並不意味著當你日復一日地做的時候,你會從中獲得同樣的快樂。

如果追求自我實現不是工作滿意度的秘密,那什麼才是呢?紐波特在Google的一次演講中指出,「與其說是工作類型影響職業滿意度,不如說是它提供的生活方式,如靈活性、自主性、影響力和創造力等品質才是關鍵。一旦你認識到這些特質與追隨心底的激情沒有多大關係,而且可以在許多不同的領域獲得,便可以放棄追隨激情的迷思。」

說到這裏,相信你會明白,你的工作選擇有很多,更重要的是建立寶貴的技能和經驗,令這些職業資本成為籌碼,從而使你享有選擇一份具有最滿意生活方式特徵工作的自由。

建立職業資本的方法:(按圖了解)

1. 【不斷提升技能】

追求在工作(或你想進入的領域)中增加價值的技能,例如經營社交媒體、演講、銷售、IT等。不斷的成長和改進是你從同齡人中脫穎而出並建立職業資本的唯一途徑。

2. 【刻意學習(deliberate practice)】

心理學家安德斯.艾瑞克森(K.Anders Ericsson)用「刻意學習」來描述最成功和最有才華的人的學習類型,亦即是指針對某領域的表現,跳出舒適區,有計劃、有針對性地練習,並持續修正錯誤,以提高技能並擴展能力的極限,而非傻傻地一直重複練習。

3. 【培養工匠心態】

如果你想從工作中獲得價值,你必須把價值放進去。這需要艱苦而且有時乏味的學習和改進工作。當然,這聽上去遠不如追逐你的夢想那麼迷人。紐波特在書中這樣解釋其優點:「不要擔心你的工作給你什麼,而是擔心你為世界貢獻什麼,這種心態我稱之為工匠心態,可以讓你避開熱情假說,例如「我是誰」,「我真正愛什麼?」等問題,專注於變得有價值。」

