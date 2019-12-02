【身體語言】身體不懂說謊話！　7個微小動作隨時曝露真情性

在日常生活及職場中，我們都會以身體語言表達個人情感，例如揚起眉毛、舉起手、微笑點頭等，不過，身體語言要用得其所才能真正發揮效用，一旦墮進一些身體語言陷阱，例如過多頭部傾斜等，或會破壞別人對你的觀感，甚或影響職業發展。

身體語言可以反映一個人的（GettyImages/VCG）

不論是求職面試、在會議或聚會上，還是認識新客戶，良好的身體語言絕對可以為你加分。肢體語言專家卡羅爾·金賽·戈曼（Carol Kinsey Goman）在《The Silent Language of Leaders》（領導人的身體語言）一書中，談到一些破壞形象的身體語言陷阱。（按圖了解）

+ 3 + 2

1. 【過多頭部傾斜】

頭部傾斜表示同情、試圖傾聽和參與的意思，可是這亦反映了順從及屈服的信號，是一個特別女性化的姿態。

當你想要展示對團隊成員的關注和興趣，或希望鼓勵人們延續他們所說的話時，你可以傾斜頭部。但當你需要展示權威時，應該保持頭部直立。

2. 【使用少女的手勢】

不少人習慣說話時一直撥頭髮、玩耳環、項鍊，或來回轉動雙手，這會反映你的不安全感。

你可以把手放在膝蓋上或會議桌上，提醒自己保持靜止。當使用手勢時，注意它們是否強化了個人陳述，例如顯示手掌以表達開放和包容性，或指尖觸摸，手掌分離代表精確等。

3. 【過度微笑】

過度或不恰當的微笑可能會令人困惑，如果你在討論敏感話題、表達憤怒或給予負面回饋時過度微笑，這一點尤其明顯。

在正確的時間，例如在與潛在商業客戶初次會面時微笑，可能是最有力和積極的非語言暗示之一，可以表現友好。不過，當主題變得嚴肅時，你應該要轉換成嚴肅的臉才是。

4. 【點頭太多】

對男人和女人來說，點頭意味著不同的東西。當男人點頭時，是表示堅決同意；當女人點頭時，是表示「我在聽，我同情你，請繼續說。」

這一點與頭部傾斜有點相似，不斷的點頭可以表達鼓勵和參與，但不能表達權威和權力，要表現權威，特別是在陳述個人意見時，便要保持頭部不動。

5. 【調情行為】

有些女性會為了職業發展而與上司或客戶調情，企圖用女性魅力獲取利益。雖然調情表面上會為女性加分，可是，在商業環境中卻顯得不可靠，人們寧可相信形象專業及有能力的人。

6. 【情緒過度表現】

有些人在說話時喜歡配合大幅度的手部動作，雖然這對吸引和激勵員工非常有效。但是，當你想要表現權威時，應盡量減少手部動作，並保持手勢大約在腰部的高度。當你顯得平靜和從容，看起會更強大。

7. 【握手力度太弱】

堅定的握手很重要。握手力度較弱的人或被視為缺乏權威和信心，相反，握手力度過大，容易被視為具有侵略性。與客戶握手時，謹記看著對方的眼精微笑，然後堅定地握手。

（資料來源：Ladders）

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