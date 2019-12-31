午睡增記憶力、放空啟發創意　忙裏偷閒助提升工作效率｜自我管理

比起加班，尋找讓腦袋發揮最佳狀況的方法更是處理無盡工作的最佳方法，特別是一些打工仔嫌棄的事情，如放空、午睡、小休，其實它們才是提升工作效率的秘訣，甚至還對身體健康有益。 想尋找「奉旨偷懶」的藉口，記得細閱這節錄自《健康, 從為什麼開始: BBC專家為你解答身體大小事》的文章！

放慢腳步，促進健康

忙裡偷閒對身心都有助益。

理學家羅伯特．萊文博士（Robert Levine）於1999年做了一項如今相當出名的研究，他分析31國各大城市的生活步調，量測人們行走速度，以及郵局職員透出郵票所需時間等等現象，發現東歐跟日本的生活步調最快，而冠心病比率也最高。英國心理學家理查，魏斯曼教授（Richard Wiseman）2006年重做這項實驗，僅量測人們的行走速度，發現比起1990年，生活步調加快了10％。

城市規模越大，生活步調就越快。我們如今的生活步調，比過在任何時候都來得快，曾經針對這個主題寫書的史蒂芬妮．布朗博士（Stephanie Brown）形容，這種快步調生活就像是一種癮頭，「人們無法自己，動作只會越來越快。」布朗說，「你逐漸需要花更多時間在電腦前，人們把手機放在枕邊睡覺，這樣就能在起床後立刻拿起手機，看看有啥新鮮事。你就是無法不這麼做，漸漸地這些行為會如同起床後先喝杯水，變成一種需要。」不過有些人發覺其中有點問題。「社會逐漸到達某個臨界點，」布朗說，「我希望之後會演變成：與人共進晚餐時，掏出手機會顯得不太禮貌。」

起床後立刻拿起手機，看看有什麼新鮮事，如同起床後先喝杯水，變成一種需要。（Doğukan Şahin／Unsplash）

布朗建議我們先邁出小步，克服想要加快生活步調的癮頭，也許可以從有天減少5分鐘檢視手機電子郵件通知開始，然後循序漸進。她說隨著社會文化轉變，電子裝置可能會內建限時功能，比方說蘋果已經宣布iOS12可讓使用者監控自己在裝置跟app上花了多少時間。

除了整體生活步調外，有些事情慢下來也不錯，比方說吃東西。一項針對將近六萬名日本人的研究顯示，那些吃東西很慢或「速度正常」的人，比起狼吞虎嚥的人，較不會過重。一般認為人體的回饋機制需要15到20分鐘才能讓我們知道吃飽了，因此吃慢一點，可以身體回饋機制比較有機會發揮作用。

那些吃東西很慢或「速度正常」的人，比起狼吞虎嚥的人，較不會過重。（Dan Gold／Unsplash）

工作少一點，成就多一點

休息一下或打個盹，並不會妨礙工作表現。

這邏輯聽起來很簡單：你的工作時間越長，就能完成更多工作。不過多項研究指出，我們的大腦其實有點像肌肉，用得越多就越疲倦，所以應該要在短時間內衝刺，再搭配大量的休息時間。

根據軟體公司Draugiem Group的研究指出，關於工作與休息的平衡，關鍵數字是52跟17：努力工作52分鐘，然後休息17分鐘。該公司透過生產力分析軟體DeskTime的數據，得出這樣的結論；採用這個模式工作的人，成就最高。

採用「努力工作52分鐘，然後休息17分」模式工作的人，成就最高。（Kuo-Chiao Lin／Unsplash）

那麼你在這「理所當然」的休息時間，應該要做什麼？當然是看小貓，小狗的可愛照片囉！日本廣島大學的研究者發現，學生在看過小貓，小狗的照片之後，比起看成年貓跟狗的照片，更能夠聚精會神，在尋找數字遊戲以及類似《外科手術》（Operation）之類需要靈敏度的遊戲，表現也比較好。這或許是因為可愛動物觸發了受測者天生的照護本能，使得他們能更為專注與警覺。

除了要更常休息，在白天閉目養神也有幫助，美國賓州大學研究發現，午餐時間打盹一小時的人，在回憶測試跟解數學題的表現，比起沒打盹的人來得優異；因為打噸讓大腦有機會充電。打盹的時間若是夠長，甚至可能有助於減重。義大利都靈大學的席摩娜．波（Simona Bo）針對1500多名中年人做為期六年的研究，發現過程中發胖的人，每天平均睡眠時間是6.3小時，而那些體重落於健康範圍的人，平均睡眠時間為7.2小時。

學生在看過小貓，小狗的照片之後，比起看成年貓跟狗的照片，更能夠聚精會神。（Florian Steffen／Unsplash）

無聊的好處

放空的腦袋才有創造力。

我們通常把無聊視為不速之客，欲除之而後快，不過研究顯示，讓自己覺得無聊也有好處。

「無聊是種頗受嫌感的情緒，不過它其實對我們好處多多。」英國中央蘭開夏大學心理學講師珊蒂．曼恩博士（Sandi Mann）這麼說。曼恩的研究內容讓人無聊到不行，她最愛用的技倆是鼓勵受測者努力抄寫電話簿，或在腦中讀出每個電話號碼；在另一項實驗中，她鼓勵受測者思考兩個塑膠杯有多少種使用方式。結果那些在腦中讀出電話號碼、被實驗弄得最無聊的人，能夠想出最多點子，換句話說也就是最有創意。

「你若沒什麼東西可以刺激腦袋，腦袋會自己創造刺激。」曼恩說，「你的思緒會四處漫遊，做白日夢，這相當重要，因為這樣可使你把各種事物串聯起來，擺脫大腦老是愛說『那點子有夠荒唐的，絕對行不通！』的侷限。」

無聊反而會令腦袋自行製造刺激，喚起創意。（Joshua Newton／Unsplash）

然而無聊並不總是正向力量，比方說越來越多證據指出，容易覺得無聊的人，也較容易網絡成癮，或是「不當使用智慧型手機」。

我們對於無聊感的反應，似乎是決定它有益或有害的關鍵。 「無聊只是一個訊號，告訴我們該做些別的事了。」加拿大滑鐵盧大學神經科學家詹姆士，丹克持（James Danckert）解釋，「無聊本身沒有好壞，關鍵在於我們的反應是把它轉變成自毀行為，抑或刺激創意。」只要我們正確運用無聊，它可以激發創意、幫助我們釋放潛能的正向能量。

容易覺得無聊的人，也較容易網絡成癮。（VCG）

《健康, 從為什麼開始: BBC專家為你解答身體大小事》（紅樹林文化出版事業部）

以上內容摘自《健康, 從為什麼開始: BBC專家為你解答身體大小事》

作者：英國廣播公司／BBC知識國際中文版

出版社：紅樹林文化出版事業部

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