【職場熱話】返工做過最錯的事　網民：誤當碎紙機是fax機...

不論你是多麼謹慎的人，相信亦曾經在工作時做錯事。做錯事的後果可大可小，小則一笑置之，大則可令公司有經濟及名譽上受損，及影響個人前途。 Facebook專頁「奴工處」發帖文，請網民留言分享打工時試過做錯最「大鑊」的事，網民的回應非常熱烈，紛紛留言講述自己的「烏龍」事件。

你在工作中做過最錯的事是什麼呢？（GettyImages/VCG）

在該帖文的留言區，不少網民都提及自己曾經印錯文件、寫錯數字類資料、IT方面的失誤等，不過，當中最多人提及的就是誤當碎紙機是fax（傳真）機，看來公司應該小心安排兩款機器的擺放位置，以免有更多打工仔重蹈覆轍。

此外，有一些錯事與人事有關，例如信錯上司，以為對方真心對自己好，或是與同事拍拖等，這些事情或許不是一時三刻就能解決，甚至令你跌得很痛，不過，事後一定可以增加你在職場處世的智慧。

按圖看網民做過的錯事：

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有網民笑言，自己做過的錯事「多到唔記得」，其實，人無完人，在工作中犯錯可說是不可避免。不過，做錯事的後果可大可小，因此，做事時一定要謹慎，尤其是處理重要資料時，千萬不能掉以輕心，如果不幸做錯事，便要立即補救，減少事件的影響，並從中汲取教訓。

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