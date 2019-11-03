最近有不少社會新鮮人開始投入職場，不過職場上的「新手」和「老江湖」，到底哪種比較討厭呢？

近日一名網友就好奇在PTT 發文詢問大家「老鳥最討厭新人，你最討厭哪一種？」（PTT截圖）

職場上哪種類型的同事最「黑人憎」？近日一名台灣網友就好奇在PTT 發文詢問大家：「老鳥最討厭新人，你最討厭哪一種？」，該網友認為職場上會遇到兩種菜鳥（新人）：「什麼都不懂，一問全不知 vs 什麼都很懂，超自以為是，這兩種人比較討厭哪一種？」結果答案幾乎一面倒，直指「第三種」才是真正的大魔王。

職場上會遇到兩種新人，一種是「什麼都不懂，一問全不知」另一種是；「什麼都很懂，超自以為是」（《The Intern》劇照）

原PO表示，職場上會遇到兩種新人，一種是「什麼都不懂，一問全不知」，這種都是沒經驗、沒能力，對行業沒有任何概念，大多都是應屆畢業生或是轉職的菜鳥；另一種是「什麼都很懂，超自以為是」大多是有經驗、有能力，這行業了解80%，幾乎為跳槽的工作者或高學歷畢業生。原PO詢問，若是帶菜鳥時，哪一種比較討厭呢？

▼▼此討論串立刻掀起熱議，網友們紛紛留言（按圖放大）▼▼

+ 7 + 6 + 5

【延伸閱讀】

會議中客戶突讚「手錶好看」他欣喜狂聊！結果最後悲劇了…

12星座會怎麼「腹黑」你？國師唐綺陽：有被害妄想症的最可怕

「太努力就一定會被討厭」7大職場潛規則 小心誤踩老鳥地雷！

【本文由「DailyView網路溫度計」授權轉載。】