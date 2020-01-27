【農曆新年】𢭃利市要組團？點𢭃會冇禮貌？　10個辦公室拜年宜忌

新正頭，祝大家開工大吉！初五開工，相信很多打工仔最關心的事就是逗利市！想知道如何逗多點利市？𢭃利市又如何不會乞人憎？不妨看下以下10個打工仔逗利是Do & Don’t (宜忌)！

5個返工逗多點利市貼士(按圖查看)

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1.戴口罩

武漢肺炎肆虐，大家返工都會戴口罩，保障自己及他人。初五返工記得戴返個口罩，等人地不會「驚咗你」，而不敢行近你派利是。戴個口罩，大家利利是是，身體健康咪幾好。

2.初五千萬不能請假

今年打工仔放假放到年初四，初五為第一日返工。第一日返工見同事，又帶著新年喜慶和喜氣洋洋的心情上班，故假期後的第一日必定最多人派利市，所以這天絕對不能請假！不然就要做定今年開工利是會少一半的準備。

3. 組團逗利市

一間公司咁多部門，逗完自己部門的利市，也會想向其他部門的同事逗利市。覺得一個人開口搲利是「好老尷」？同公司熟絡的後生仔女組成「逗利市洗樓團」，一起到不同樓層和部門向同事拜年，多些人自然沒那麼尷尬！這個逗利市專業團隊，最好由不同部門的同事組成，你帶我到你熟悉的部門逗利市，我帶你到我的部門逗利是，如是者，不同部門的利是覆蓋率可達99%。

4. 袋定三五七句恭賀說話

無論是「恭喜發財」、「身體健康」、「萬事如意」等傳統吉利說話，還是「職場be water」、「有腦過AI」等自創祝賀說話都可以袋定落袋。聽多幾句好說話，同事派利事都派得開心點！

5. 帶備賀年糖果拜年

古代有接財神的傳統，即是收利市的年輕人會在紅紙上寫上財神，送給封紅包的長輩。這個動作稱為接財神。如果你有興趣自製「財神輝春」，當然會為𢭃利市過程添上幾分樂趣，如果沒有，不妨帶備朱古力、糖果、曲奇等賀年食品返公司派給同事。派畀同事食的時候，好運的話又會收多幾封利市！同時，同事主動派利市畀你，你都可以禮尚往來，不會兩手空空。

應𢭃則𢭃先唔會犯眾憎

袋袋平安的打工仔，記得不要犯以下5個𢭃利市陋習，除非你想令到同事好憎你。

5個唔好咁𢭃利市貼士(按圖查看)

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1.「𢭃完唱」

有一些同事派利市設上限，例如是50封，派完即止。如果你拜年時已經派完，不要周圍唱人。拆開利是見到同事封10蚊，都是別人的自由，不要「𢭃完唱」人孤寒，同事不是老奉要派畀你。

2. 新年先現身

平時對同事黑口黑面，見到都不打招呼，新年即笑到「四萬咁口」問人攞利市，同事見到都應該會「黑人問號」吧？

3. 問保安或清潔姐姐𢭃利市

平時幫你地做牛做馬己經好辛苦，人工低過你地不在話下，新年都好意思問保安同清潔同事攞利市，無天理啊！

4. 問錯單身同事𢭃利是

如果有一些不熟絡的中年同事，𢭃利市前請先fact check 查清楚別人是已婚還是單身，畢竟單身同事可能很介意提起自己未婚。

5. 話人派單封係喪偶

明白𢭃利市當然是越多越好，不過如果同事派單封給你也不用咀咒別人吧，用派單封即喪偶這藉口去換多一封利是，想派利市的同事唔記得你都幾難。

「𢭃」之有道

老老實實，一場同事，派同𢭃利市都是為了大家開心，圖個吉利。「𢭃」之有道最緊要。

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01製圖

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