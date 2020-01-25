【鼠年2020】農曆新年返工易有橫財？　即數5個最易𢭃利市行業！

2020鼠年新春一到，當然要在職場努力𢭃利市賺點外快。其實除公司、老細、上司及同事的利市外，如保安、餐飲業等行業還有很多𢭃利市的機會，𢭃到的利市隨時抵上半個月月薪甚至更多。 以下5個行業是一些容易在新春「行財運」的職業，要是你正從事這些行業，記得把握機會，實踐「恭喜發財」的願望。

先看看哪幾個行業較易𢭃利市（按圖了解）：

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要在職場𢭃利市，面皮不夠厚、反應不夠快也許便錯失良機，但以下這5個行業的打工仔卻較幸運，很多時候都是利市自動「送上門」，或是所𢭃的每一封利市都很有「份量」，跟人家說幾句恭賀說話便袋袋平安。

1. 金融業

要數哪個行業的老細最闊綽，相信金融業的老細定必在列。就以去年為例，香港匯豐便向員工派發500元的電子利市，中銀國際在豬年亦大派1,000元大利市；四大會計師樓（Big 4）之一的羅兵咸永道（PwC）在2018年時也向員工派發2,018元大利市，加上在規模較大的金融及銀行企業上班，上司、前輩及同事自然多，公司隨時有幾十甚至上百人，若然打工仔平日人緣不錯，隨時在一個早上便可𢭃得幾十封利市也不定呢！

2. 的士司機

的士司機是另一個新年收獲甚豐的行業，因為新春期間不少家庭得一家大小去拜年，的士司機生意好不在話下，如若遇上闊綽的乘客，甚至可在車資之餘更收得額外一封利市。

就如去年便有一名的士司機年初一開工時喜獲一對外籍父母送上一封500蚊的大利市，這種機會實在是其他行業難求。

3. 餐飲業

餐飲業？最有機會在新年返工時收利市收到手軟！由其是酒樓樓面，通常每一枱客都會贈上利市，而一家酒樓至少有幾十枱客，加上新年期間任何時段也門庭若市，一個新年收幾千蚊利市應不是夢！

不過以往曾發生「沒收利是」的悲慘事故：有酒樓 在新年期間貼出告示，要求員工由年初十起，每收到客人贈予的利市便必須交回公司，以作員工福利金用途，並指違者第一次警告，第二次會即時解僱及不作賠償。不少網民幽默地呼籲員工，在這間酒樓逗完利市就可以辭職。

新年皆大歡喜，豪氣一點派多兩封利市給侍應姐姐也不打緊啦！（資料圖片）

4. 屋苑保安

有不少網民說保安在新年期間特別殷勤，其實⋯⋯事實又真是這樣！大廈的保安在新年可以收多少利市，相信大家應有聽聞，80後網絡小說作家，現職物業經理的「庸材」亦曾表示，有同事試過在一個新年間𢭃得總數三萬元的利市，而在豪宅上班的保安，更是隨時可收到住客一封五百甚至是一千蚊的利市，發新年財方面實在是大部份職業望塵莫及。

５. 服務業

凡因工作需要而與客戶有面對面接觸的服務行業，會有較多機會收到客人的利市吧！特別是那些服務有錢人的崗位，如馬場及私人會所職員、高爾夫球教練等，在農曆新年期間都可以財運亨通。例如記者便曾聽一位高爾夫球教練說，單在一個年初一便已收到過萬元的利市，如此收穫，差不多等於某些打工仔的大半個月人工，不得不說實在和味！

有人歡喜有人愁？

農曆新年行財運當然開心，不過有些職業就是人家再樂意派利市給你都要不得。除正在當值的紀律部隊外，空中服務員也是其中一個要「與利市作對」的行業。

有空姐表示，公司早有規定，機組人員在工作時，不論任何節日或理由，皆不能接受乘客的現金。如此規定當然是要避免員工及乘客會因派/𢭃利市而產生不專業或不必要的誤會，所以大家如在新年要出發去旅行，可不必向機組人員派發利市了。

視為一點小確幸吧！

雖然有些職業的打工仔是可𢭃較多利市，不過大家不要去羨慕不要去妒忌吧，因為視視這些利市為另類外快或花紅固然值得高興，但更重要的是，每一封利市都代表人家給你的一點祝福。羨慕一下上述行業的打工仔並無不可，不過真正獲得幸福的的打工仔，還是每天都可抱着積極上進心情上班的人吧！

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