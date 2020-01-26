【農曆新年】拜年只識講恭喜發財？　袋實42句賀年說話返工𢭃利市

農曆新年一返工，當然是四出跟老細、上司及已婚同事拜年𢭃利市的黃金機會。為表誠意，大家好應預先準備好幾句對方「啱聽」的說話以表誠意，本文就特意挑選了總共42句適合打工仔在職場拜年時使用的傳統及創意祝福說話，大家只要加多兩錢肉緊，包保人家會開開心心地派利市給你呢！

別再「年初四」咁嘅樣了，笑面迎迎的向人家討利市，大家都開心嘛！（《行運一條龍》電影截圖）

向老闆、上司或同事𢭃利市時，傳統賀年說話當然不少得，但聽了這麼多年，是時侯來點新意思。小編準備了多個傳統及創意，專為老闆、上司和同事度身訂造的賀詞，講多幾句好說話，利市自然手到拿來！

向老闆拜年的祝賀語（按圖查看）

跟老闆拜年，當然要以「公司賺大錢」及「老闆有得威」為主嘛！即睇新年時該如何祝賀老闆！

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向上司拜年的祝賀語（按圖查看）

跟上司、阿頭拜年，恭祝他們早日上位及發圍一定最啱聽！

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向同事拜年的祝賀語（按圖查看）

同事之間一樣「咁高咁大」，過於奉承就不必，真誠的幸福已經很窩心！

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向外籍同事拜年的祝賀語（按圖查看）

外籍同事不懂中文？用英文囉！創意賀詞就由自己發揮，先教你英文版的恭喜發財、身體健康該怎樣說吧！

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當然，𢭃利市最好也不要兩手空空，未有機會派利事市的話，也可買一些賀年糖果和同事分享。小編祝香港人鼠年萬事如意、身體健康、知足常樂、無忘初衷！

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