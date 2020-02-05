【武漢肺炎】上班最危險區域是升降機！　鍾南山教打工仔如何自保

武漢肺炎疫情持續，截至2月4日，香港確診18宗新型冠狀病毒肺炎個案，當中更出現人傳人個案，而「隱形病人」更令市民人人自危。 不少打工仔依然要回辦公室上班，在密閉空間又可以如何自保？據內地澎湃新聞報道，中國傳染病學專家鍾南山日前接受傳媒訪問時提醒，在密閉空間裏，升降機是武漢肺炎病毒感染危險性最高的場所，其次依序是餐廳、辦公室。他呼籲，搭升降機一定要戴口罩，升降機特別是按鍵要頻繁消毒。

中國傳染病學專家鍾南山早前接受內地傳媒訪問時表示，依照危險程度排名，密閉空間的危險區依序是升降機、餐廳、辦公室。搭升降機一定要戴口罩，而公司亦應頻繁消毒按鈕。（VCG）

中國工程院院士、國家呼吸系統疾病臨床醫學研究中心主任、高級別專家組組長鍾南山在受訪時表示，新型冠狀病毒（武漢肺炎病毒）的感染特點，與嚴重急性呼吸道症候群（SARS）不一樣，而病毒變異使傳染毒力明顯增加。武漢肺炎症狀大多數還是典型的發燒、乏力，部分出現乾咳，少數有流鼻涕、鼻塞，還有少數有腸胃道症狀，還有個別的心肌、消化道、神經系統問題。

鍾南山對上班族的防疫建議（按圖了解）

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他強調，要預防武漢肺炎，「大家儘量減少出行」，因為其病毒主要通過空氣中的飛沫傳播。因此，空氣不流通，人員密度較大，人員來往較頻繁密集的地方，都是高危險地區。

鍾南山提及，依照危險程度排名，密閉空間的危險區依序是升降機、餐廳、辦公室。搭升降機一定要戴口罩，而有條件的公司「一定要頻繁為升降機消毒，特別是按鈕區」。

他還表示，進入餐廳吃飯時，要到坐下吃飯的最後一刻才脫口罩，且「避免面對面就餐、避免就餐說話、避免紮堆（一群人）就餐」；至於在辦公室，除了戴口罩、談話保持適度距離，還要隨時保持良好通風。

鍾南山說，辦公室的門把手、鍵盤、滑鼠、文具、桌面應進行必要的酒精消毒。上班進辦公室，第一時間要做的就是洗手；搭過升降機、去過餐廳及外出後，立即洗手。

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(資料來源：澎湃新聞、聯合新聞網)

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