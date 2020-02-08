【口罩】在囚人士周薪比最低工資還低？　加班獲1.5倍人工亦只得…

武漢肺炎肆虐，人心惶惶，本地口罩短缺，各區出現「撲罩潮」。早前懲教署指羅湖懲教所已連夜趕工，預計月產量可提升至180萬個。這群在囚人士通宵趕工為市民製作口罩防疫，但其實他們的工作情況究竟如何？在囚人士會做甚麼類型的工作？政府給他們的待遇好嗎？受不受勞工法例保障？一起看看他們的故事！

根據《監獄規則》（第234A章），香港所有被定罪的成年在囚人士都需要工作，每天工作約6至10小時。(資料圖片)

6個關於製口罩女工的趣聞（按圖查看）

+ 2

精選120名女工趕製口罩

羅湖懲教所為本港唯一製作口罩的懲教院所，只有120名經精挑細選，身體健康的成年女性在能在裡面工作。所以女工都需要穿上保護衣及配戴口罩。根據《監獄規則》（第234A章），這批女工原本每天工作6至10小時不等，但在口罩需求急增下，部分人士自願在深夜加班。加班者均可獲得1.5倍人工。每星期放假一日。

相關文章：【武漢肺炎】懲教署口罩擬增月產180萬個 或研非在囚人士製作

周薪只夠買一個口罩？

大家是否對在囚人士的人工感到很好奇？其實在囚人士的工資是以「周薪」計算，根據懲教處2018至19年度開支預算，規定「基本級別」工資為24.6元，「A級學徒」是46.39港元，「F級熟練」是199.77元。這批女工亦是「𢭃」這樣的人工。說到人工的合理度，如果女工現在將周薪用作購買現時價格已提高的口罩，就算獲1.5倍人工（即周薪$36.9），分分鐘也只足夠買一個炒價口罩，待遇果真低微。

除了製作口罩，在囚人士的工種很廣，一起看看還有甚麼。

5個關於在囚人士的工作趣聞（按圖查看）

+ 2

其他在囚人士的工種

根據2011年香港社區協會的資料，在囚人士的工作可包括：製衣、針織、皮革製品、標誌製品、金屬製品、預製混凝土製品、玻璃纖維製品、書籍裝訂、印刷、信封製造、簡單手作、木工及洗熨共十三項服務。

在囚人士的待遇

如上所述不同工種的在囚人士周薪都一樣，自己屬於哪個級別，就得到相應的工資。所有在囚人士都在星期日休假，唯廚師例外，需要輪班。

人工可以點用

在囚人士在囚期間也會有自己的出糧戶口，所發放的工資可在獄中使用或全額留作出獄後的生活費。你可能很好奇，在監獄內有錢可以做到甚麼？其實他們的薪酬是可以用作購買獄中的日用品，例如每名女性在囚人士每天可獲八格廁紙，每月十塊衛生巾，如果需要額外物資就可用在囚期間賺得的人工購買。不過，他們的10%月薪須強制性儲起，作出獄後的生活支出，而根據協會統計，剛獲釋的更生人士的帳戶積蓄普遍只有300至500元。

相關文章：【懲教署】獄中勞動有價 倡設在囚人士「最低工資」

工傷無勞工法例保障

以上可見，在囚人士不受最低工資法例保障，同樣地，他們如在工作期間受傷也不會受《僱員補償條例》保障，而在2003至2010年間，平均每年有約100名在囚人士有工傷。

雖然在囚人士是因犯了錯才得走入監倉，但總得給予他們改過自身自力更生的機會，才讓他們不至走回舊路。特別是在全城防疫，一罩難求時，那些既已在趕工，未必政府也會否考慮將《僱員補償條例》的保障對象擴及至他們，讓他們在工作期間亦有應得的保障？

資料來源：勞工處,香港社區組織協會

相關文章:【武漢肺炎】火神山醫院聘清潔工 月薪30k起 歡迎有勇氣者應徵

01製圖

立即下載《香港01》，緊貼公務員職位空缺、勞工處筍工推介，了解CV、面試致勝技巧！下載網址：https://hk01.app.link/bkbJyY5t4O