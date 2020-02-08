福布斯公布收入最高的「遊戲玩家」　PewDiePie賺1.1億只得第二？

《福布斯》（Forbes）公布了最賺錢的「遊戲玩家」前十名，第一名所賺的收入讓許多網友大感羨慕……

《福布斯》（Forbes）公告了最賺錢的「遊戲玩家」（Video Gamers）前10名，沒想到前10名沒有任何一名電競選手。（IG@Nickmercs）

不少人認為實況主和電競選手都是打打電動、敲敲鍵盤大筆現金就可以輕鬆入袋，不過或許還要有相當的能耐才可以出線，就連實況主與電競選手之間的收入也有相當程度的差距，《福布斯》（Forbes）就公告了最賺錢的「遊戲玩家」（Video Gamers）前10名，沒想到前10名沒有任何一名電競選手。

根據《福布斯》對於「遊戲玩家」的定義，不論是靠比賽或者是休閒來打遊戲產生收入，都列入職業遊戲玩家的範疇裡，而《福布斯》此次公布的10個名次，皆是實況主或YouTuber，而第一名收入居然超過1.3億港元（1700萬美元），海放所有線上的一線電競選手。

▼▼《福布斯》所公布的收入資訊整理表如下，按圖放大▼▼

+ 7 + 6 + 5

以整體來說，前10名的實況主總收入高達1.21億美元，而他們總體線上追蹤者超過2.7億。其實不難發現，想要靠打遊戲賺錢，不單單只是打遊戲這麼簡單而已，就以第一名的Ninja（Tyler Blevins）為例，他的影響力讓Adidas、Red Bull都找他合作，知名遊戲Fortnite甚至以他為原型創造人物供其他玩家扮演，以影響力創造出其他商業機會，才讓實況主的收入可以高出需要花費更多時間訓練的電競選手許多。

第一名的Ninja（Tyler Blevins）的影響力讓Adidas、Red Bull都找他合作，知名遊戲Fortnite甚至以他為原型創造人物供其他玩家扮演（IG@Ninja）

透過《KEYPO大數據關鍵引擎》來看台灣的對於「遊戲實況」的討論情形，就有超過197萬筆的討論，以關鍵領袖來看，最引起討論的實況玩家，有阿神、六嘆等人，引起高討論度的人物甚至還有因《還願》而造成熱議的行政院副院長陳其邁，而光是阿神在YouTube就獲得了超過500萬個讚及20萬個回文數，可見遊戲實況在台灣的影響力也不能小看。

《KEYPO網路大數據關鍵引擎》關鍵領袖（分析區間：2019/01/01～2019/12/31）

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【本文由「DailyView網路溫度計」授權轉載，研究資料由「KEYPO大數據關鍵引擎」提供。】