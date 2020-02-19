【職場技巧】在家工作都走唔甩？　５招教你應付控制狂上司

武漢肺炎疫情持續，有些打工仔要繼續出門上班，有些則可在家工作。不過，如果你有一個控制狂上司，不論在公司抑或在家中工作，你都難以逃離「魔掌」。

惡不是問題，煩不是問題，事事要如「捉住手仔教寫字」般控制才是最大問題。（Shutterstock）

控制狂老闆喜歡掌控公司及員工大小事情，即使他沒有專業知識，也會熱衷提出建議，因為他們相信，如果他們不牽著員工的手，每分每秒監察着他們，他們便會搞砸所有事。

哪怕是在家工作，控制狂老闆也會找到辦法好好「輔助」你，例如透過WhatsApp、Skype等通訊方式追蹤你、要你無時無刻報告工作進度，甚至交代吃飯時間等，使下屬即使不在他身邊，也會感受到一股無形的壓迫感，甚至比在辦公室內工作更痛苦。

如果你喜歡自己的工作，不希望因為控制狂老闆而離職，你可以了解更多控制狂的微妙跡象，並學習如何與這種老闆打交道。

控制狂老闆的5個特徵及如何處理（按圖了解）：

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1. 【監察員工的一舉一動】

控制狂上司永遠覺得自己的做法才是最正確。因此，他們會參與每個會議，每一封電郵，要求查看你所做的一切，且不論任何決定也要經過他們的首肯才可進行。最終，控制狂會扼殺員工的成長和職業發展，令他們難以獨當一面。

如何處理：控制狂上司需要安全感，你可以主動讓他們定期瞭解你的工作，如使用Google表格或工作管理員，讓他們獨自查看進度，無需隨時打擾你。此外，你亦可盡早和他們溝通（尤其是作出重大決定前），同時管理他們的期望，以免不斷修改甚至重做工作。

2. 【不信任員工】

控制狂上司會把所有指示都寫給你，要求你確認你做的每一件事，甚至在最後限期前跟進一百次。他們堅持審查你所做的一切，因為他們覺得如果出了什麼問題，一定是員工的錯。

這種行為會造成一個不舒服，甚至有毒的工作環境，但是，不要讓它摧毀你的信心。

如何處理：當事情進展順利時，給上司提交報告說明原因，向他們展示你在工作中扮演的角色，這可以幫助他們建立對你的信任；當事情出錯時，你亦應立即修正，以及制定計劃避免將來出現相同的錯誤。

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3. 【主導會議】

控制狂上司喜歡在會議中發表個人偉論，或是向員工發出命令，甚至拒絕聆聽其他人的想法，令會議失去了討論工作的功能，只剩下他一人的獨腳戲。

如何處理：不要對控制狂上司主導會議的行為視而不見或是阿諛奉承，你應在他們發表偉論時給予中肯的意見，不應令他們沉浸在自我陶醉之中。若然他們在會議中辱駡或歧視其他員工，請記錄他們的行為和語言，以及日期、時間和在場的其他人，並向信任高層交談或前往人力資源部投訴。

4. 【不聽他人意見】

控制狂老闆不喜歡聆聽別人的意見，即使員工提出具建設性的建議，他們也不屑一顧，令員工非常沮喪。控制狂上司通常不是好的聆聽者，他們傲慢的態度會令自己與團隊愈走愈遠。

如何處理：嘗試根據需求、想法和回饋來為意見定位。你的建議可能很好，但如果這不是上司的優先考慮，或他們看不到建議的好處，則不會聆聽或採取行動。

5. 【不能激發有創造力的工作】

控制狂上司多以輕蔑、挑剔、恐嚇等負面態度面對員工，令團隊充滿負能量。他們不會激勵你做到最好、嘗試新事物或在工作場所發展技能。

如何處理：你可以制定個人職業計劃，為自己設定目標，學習新的技能，創造自己的動力和成功條件。此外，你亦可以找信任的同事對你的工作表現給予回饋，或在辦公室外找一位導師。

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