【武漢肺炎】搶公家口罩、發假消息咁冇品？　提防職場10種自私精

武漢肺疫情持續擴散，就連政府亦在早前宣佈公務員在農曆新年年假後可在家工作至本周日。不過，大部份打工仔卻沒那麼幸運，如果公司沒有特別安排，便得繼續準時上班。 有良心的公司，也許還會提供口罩及消毒搓手液等防疫物品保障員工健康，但若然公司有着黑心或自私精同事，那就真的自求多福了。以下列出的10大職場自私精，希望沒有在你們的公司出現吧！

嘩，你有病唔請病假仲要唔戴口罩返工？靠害呀？（Shutterstock）

打工仔每天在公司工作長達9小時或以上，見同事的時間分分鐘比見家人長，如果有人在肺炎高危日子做出罔顧公眾衛生或別人健康及利益的行為，必定會被大家視為眼中釘。以下10種衰同事會做的行為，絕對要不得！

10種職場自私行為（按圖了解）：

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1. 【不戴口罩／戴對於病毒無效的活性碳口罩】

新型冠狀病毒其中一個主要傳染方式是近距離飛沫傳播，因此，戴有效防止飛沫傳染的口罩至為重要。為了個人喜惡或貪方便而拒絕戴口罩的人非常自私，因他們即使不介意被病毒感染也好，也有可能將病毒傳染給別人。

此外，「醫療口罩」和「N95口罩」才能有效防止飛沫傳染，但「活性碳口罩」卻對病毒無效，戴了等於冇戴，真的多謝也來不及講一聲。

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2. 【打乞嚏後不洗手】

再次提醒大家，新型冠狀病毒的傳染方式包括近距離飛沫傳播及接觸性傳染，因此，如在公司打乞嚏或咳嗽時，請盡量遠離人群或用手遮掩口鼻，之後徹底地清潔雙手（或用酒精搓手液搓手）。在人心惶惶的時候，在公眾場所打乞嚏或咳嗽絕對令人神經緊繃！

洗手不只是手掌，連手背、手指縫及指甲都不能忽略！點擊下圖逐個步驟看：

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3. 【胡亂掉棄口罩】

除了戴口罩外，打工仔脫下口罩時亦要注意，萬一使用過的口罩未獲妥善處理，如隨意掉在沒有蓋的垃圾桶，亦有機會增加散播病菌的風險。

根據衛生防護中心指引，為確保個人衛生及避免病菌傳播，市民脫下應口罩遵循以下4個步驟：

1. 脫下口罩前，應先清潔雙手。

2. 由於口罩可能已沾染病菌，脫下口罩時，雙手應盡量避免接觸口罩。

3. 脫下的口罩不可以重複使用，應立即棄置於有蓋的垃圾桶內。

4. 脫下口罩後，應再次清潔雙手。

4. 【隱瞞過去兩星期內曾去內地】

內地疫情適逢在農曆新年時爆發，不少人仍在假期時返回內地探親或與內地人有親密接觸。人家重視親情也不是錯，但有些自私精卻因怕遭別人白眼而隱瞞事實，實在令人憤怒！要知，新型冠狀病毒的潛伏期約7至14 天，若他們不幸染病卻仍上班，豈不是猶如可走動的「生化武器」？

5. 【生病仍上班】

新型冠狀病毒的臨床症狀為四肢無力、咳嗽、呼吸急促、咳出黃綠色的膿痰、X 光肺片花及發燒高於38℃等。如你生病及有任何相關症狀，請立即求醫，不要以為自己一定不會「中招」；也不要堅持上班，因這只會令其他同事感不安，甚至感染其他同事。

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6. 【搶奪公司口罩】

公司在「一罩難求」的情況下仍為員工提供口罩，本是一件貼心的事，但有些自私同事卻會偷偷地一次過拿取數個口罩，使其他人無福消受。人家半夜去排隊都未必買到一盒，有得免費用公司的已算幸福，麻煩顧己及人，每次只拿取一個口罩好嗎？

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7. 【與同事近距離接觸】

有些人喜歡與別人有很近的社區距離，例如靠得很近地說話或用手觸摸別人。先不說有人本來就很抗拒與非親人、好友有身體接觸，現時武漢肺炎疫情持續擴散，大家都相當敏感，不必要的身體接觸當然可免則免，尤其在捽眼、口、鼻後，與他人溝通時請保持距離，以及避免身體接觸。就算在吃飯時談天，也請盡量少說話或細聲說話。

快速了解有關武漢肺炎的預防方法及謬誤（按圖）：

8. 【日日問同事借口罩或消毒用品】

自私同事為了保留「彈藥」，不捨得使用自己的口罩或消毒用品，天天向同事借取，但從不歸還。同事可能因好心或怕你有病而借給你，但這種行為非常討厭，只在別人身上拿好處，卻從來不付出！

9. 【分享未經證實或沒有科學根據的消息】

武漢肺炎疫情持續擴散，幾乎每天都出現不同地方的新確診消息，本港確診新型冠狀病毒肺炎個案累計增至12宗，暫時仍未有明確的根治方法，加上口罩短缺，令不少市民非常擔憂，各種預防疾病及重用口罩方法的謠言及假消息滿天飛。

你敢信這些消息，也不代表我要跟你一起相信。打工仔在這段非常時期不應自亂陣腳，以及在WhatsApp群組內散播不實消息，例如以「100度水溫蒸熱口罩重用」等。

戴口罩常見5大錯誤（按圖）：

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10. 【扮病不上班】

有病當然不應上班，但如果你身體健康，但又想扮病不上班便不太好。這樣做會增加上班同事的工作量，如果你很擔心出門上班不安全，倒不如與同事及上司一起商討在家工作的可行性。

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