【理財】記錄每筆開支、戒搭Uber　8個失業期間省錢增收入建議

由新型冠狀病毒引起的武漢肺炎疫情持續，受疫情打擊及經濟放緩影響，政府統計處昨日公布，本港去年11月至今年1月期間，失業率為3.4%，總就業人數跌幅創2003年沙士以來新高。如果你不幸失業又沒有太多儲蓄，一時間當然會「手緊」，不妨參考以下的方法省錢和增加收入。

勞工及福利局局長羅致光表示，與消費及旅遊相關的零售、住宿及膳食服務業的失業率維持於5.2%，超過三年來的高位，建造業的失業率升至5.7%，是近六年來最高。此外，不少僱主因應經濟及社會情況要求員工放無薪假，打工仔人人自危。

如果你剛失業，或暫時沒有收入，日子一定會相當難過。在找到另一份全職工作之前，你可以參考以下的方法省錢和增加收入。

失業時省錢和增加收入的8個方法（按圖了解）

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1.記錄開支

你可以善用不同的記帳及理財App追蹤個人消費習慣，並將基本支出與非必要支出分開。

2.減少非必要支出

租金、食物、水、電煤等必要開支很難突然刪減，你可以從非必要支出入手，如轉季新衣服、外出用餐、看電影、染髮、美甲等支出能不花就不花。

3.戒掉煙酒

有些人因失業的挫敗感而依賴吸煙、飲酒等不良習慣，試圖以這些方法解煩憂。不過，吸煙和飲酒實際上並不會令你變得快樂，即使作為消閒活動費用亦高，而且更存在一定的健康風險。

4.使用便宜的交通工具

如果你平時習慣搭Uber、的士出入，在失業時可能要改變一下出行習慣。選擇地鐵、巴士、船、電車等公共交通工具當然不夠Uber和的士快捷方便，但在非常時期，便要以慳錢為首要目標。

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5.在家吃飯

在餐廳吃飯每餐最少數十元至一百元，在家中煮食一定便宜得多。你可以留意不同超市或網店在哪些時間推出優惠，例如在晚上買蔬菜通常比較便宜，或是購買減價的「神期食品」（已過「最佳食用期限」，但包裝完好無缺、仍可食用的食品）。

6.不去健身房

做運動很重要，方法也有很多，不一定需要去健身房，尤其現時武漢肺炎肆虐，留在家做運動會比較安全。你可以上網參考一些在家健身、瑜伽等影片，實行零成本做運動。

7.賣掉不需要的東西

利用失業的空閒時間清理房間，在Carousell、Facebook群組等平台賣掉你不需要的東西。這是一個很好的方式去整理生活，準備一個新開始，而且你亦可以獲得金錢回報。

8.賺取額外金錢

善用不同求職平台尋找短期工作，如自由撰稿、寫網站、補習老師、顧客服務、管理社交平台等。在失業的時候，有額外的收入來源可以令自己內心比較安定，亦可減少依賴信用卡度日。

(資料來源：wisebread,moneycrasher,inspiringinterns)

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