【理財】初學投資宜買貨幣基金及債券　尋找方法增加日常收入來源

由新型冠狀病毒引起的武漢肺炎疫情持續，為免減少社區爆發的機會，市民如非必要都不外出，市面上人流減少，不少商戶生意受打擊。有公司為減少經營成本，要求員工放無薪假或決定裁員。 經濟不景下要找新工作亦不容易，不想朝不保夕的話，便要開拓不同的收入來源！ 文：Planto

面對就業市場的不確定性，上班族不應再倚賴工作薪金作為單一收入渠道。我們應該積極開拓更多收入來源，以備在工作轉型及失業前未雨綢繆。

開始自由（freelance）工作：花時間但多勞多得

如果你的正職工作不算忙碌，又擁有市場渴求的才能，如設計、攝影、程式開發、UX設計、寫作、公關等，不妨投身自由工作者行列，甚至成為擁有多重工作身份的slasher（斜槓族）。

尋找freelance工作機會的2大渠道 （按圖了解）：

+ 4 + 3 + 2

1.熟人介紹

最直接的方法是由朋友或工作伙伴介紹，有一定年資的設計師、公關、記者、教練等，相信都不時遇到工作邀請。有心建立freelance事業的你，也不要吝嗇把工作機會介紹給身邊的人，互相幫忙，人脈才能壯大。

2.網上平台

另一常見方法，是透過自由工作者求職網如Freehunter、HelloToby、Guru、Upwork等，好處是能幫你配對工作，並提供一定程度的合約保障，但同時面對同業競爭，而這些平台通常都會收取費用或佣金，令收入稍打折扣。另外，在職場社交平台LinkedIn上載作品及履歷，也有機會得到企業或獵頭公司青睞。

成為自由工作者的5個注意事項（按圖了解）：

+ 16 + 15 + 14

1.簽約和收訂金

很多公司在外判工作時，會因貪方便而不簽署協議，但這對雙方都沒有保障。為避免爭拗，自由工作者應自行預備合約或發票，列明工作內容、收費、完成日期及與工作內容相關的重要事項，要求客戶簽署及蓋公司章確認。如工作所涉金額較大或所需時間較長，最好先收取部分訂金，保障自己。

在實際執行上，未必所有客戶願意為freelancer提供周詳保障，但freelancer問得愈多，並留下白字黑字記錄，就愈能保障自己。

2.長遠宜建立個人網站

求職網一般讓用戶建立個人工作履歷，但留意這份履歷是永遠留在求職網上，而不是真正屬於你自己的。相反，擁有一個內容充實的個人網站，可吸引工作機會找上門，長遠有利事業發展。建立個人網站要涉獵網站設計、內容、SEO（搜尋引擎最佳化）等範疇，用Wordpress、Squarespace、Wix等建站工具相對簡單，但初學者要花點時間上手。

相關文章：【理財】第一次買股票卻無從入手？ 即睇新手投資必學4件事

+ 21 + 20 + 19

3.不妨放眼全球

雖然香港是一個物質豐富的城市，但德意志銀行2019年發表的《全球物價報告》顯示，香港在56個國家或城市稅後月薪水平排第27位，頭10位的包括美國、瑞士、挪威、澳洲等多地城市。這意味着，如果我們透過互聯網接觸世界各地的客戶，有機會能賺取比在香港做同一份工作的更高收入。不過，你面對的競爭對手也會多很多。

4.避免與正職有利益衝突

部分僱佣合約限制員工從事與正職相關工作，或要求作出申報，另一常見條款是要求員工不可洩露公司機密，如果你效力份屬競爭對手的企業，而又透過內部消息左右逢源，有機會誤中相關條款。除非你的freelance事業發展到比正職更有前景，否則應該分清主次，勿因小失大。

5.Work-life balance（生活工作平衡）不可或缺

接freelance工作，賺的是多勞多得的主動收入。開始接案前，你最好問問自己，我每日及每星期能花多少時間在額外工作？有報道指香港人每周平均工作時數達50.11小時，屬全球城市之冠。如果你本身屬高工時一族，在公餘接案，或對生活質素有所影響。

投資：每一個人都應該做的事

如果你沒有時間開展freelance事業，那麼透過投資是開拓被動收入渠道的最直接做法。說起投資，經驗較少的新手第一時間或想到買股票，惟對此一竅不通，無從入手。其實，市場上有很多比買股票簡單得多和更穩健的投資方法。

簡單穩健的投資方法（按圖了解）

+ 8 + 7 + 6

1. 貨幣基金

貨幣基金是一種投資在政府債券、銀行定期存單、商業票據等工具的基金，賣點是流動性高，風險極低。由於買賣手續簡單，很多人甚至把貨幣基金當成高息的存款戶口。

2. 定期存款

定期存款是指把資金存入指定戶口，期限過後賺取利息回報的儲蓄計劃。用定存賺利息幾乎沒有風險，但資金會被鎖死，彈性欠奉，而且高息定存的存款期往往只有半年、3個月或更短。因此，除非能找到非常好的利率，否則用貨幣基金可更方便地達至相近回報。

3. 債券

投資債券等同借貸予發債機械，期滿後取回本金和利息。新手宜選擇評級高、風險低的投資債券，不要沾手高風險的垃圾債券。另外，選擇債券基金或債券ETF，最低投資額會比直接買債低得多。

上述三類資產增值工作，都毋須花太多時間管理，亦容易準確地預計回報，十分適合忙碌的上班族。自問有較多時間管理資產的話，可選擇由股票入手開始投資，惟潛在回報和風險都較高。不管你選擇哪一種方式，投資都是我們每個人應該做的事，因為面對連年通脹，不投資等同眼白白看着身家自動眨值。

開始建立多元收入渠道

美國理財專家Tom Corley表示：「白手興家的富豪都不會依賴單一收入來源」。根據他的研究，65%富豪在致富前已擁有至少三種收入渠道，包括收租物業、投資股票或與人合作搞生意等。

一件工作做到老的職人精神雖然可敬，但在科技日新月異的大趨勢下，未必敵得過時代洪流的衝擊。就算撇除科技因素，單看眼前經濟，一場武漢肺炎已足以令各行各業陷入蕭條。不管是主動還是被動收入，努力建立多元收入渠道，對鞏固個人財務無往而不利。

本文獲Planto授權轉載，原文標題為【增加收入】不要依賴單一收入來源！打通Freelance工作及投資路

相關文章：【理財】黑澀會丫頭9大慳錢術儲錢 不逛街食飯AA制但有招不要學

+ 15 + 14 + 13

立即下載《香港01》，緊貼公務員職位空缺、勞工處筍工推介，了解CV、面試致勝技巧！下載網址：https://hk01.app.link/bkbJyY5t4O