【理財】香港生活成本有多昂貴？　比較30項日常開支國際排名就知

香港生活成本之高冠絕全球？這不值得驚訝吧！不過，究竟所謂的生活成本昂貴是指怎樣的昂貴？昂貴在哪些開支？大家不妨再了解多一點。

香港再度蟬聯全球生活成本最高城市，日常消費的價格水平甚高。（Shutterstock）

經濟學人智庫（Economist Intelligence Unit，EIU）日前發佈《全球生活成本調查2020》，香港與新加坡及大阪成為全球最昂貴城市，生活成本冠絕全球，足見在香港生活並不容易。

不過，若細心閱讀此調查報告，大家或會疑惑，在香港生活的「貴」，究竟有多貴？以下是就報告資料，比較香港、新加坡、大阪及紐約在4個項目上的價格水平：

EIU報告4項消費品價格比較（按圖了解）：

若純靠以上的比較，很難看清楚香港的生活成本有多高昂（事實上，有些在是次調查中排名較後的城市，在這4項的價格甚至比香港還高）。大家都知香港生活成本高，但我們的開支究竟有多高？開支比多少城市大？也許要再深入了解才行。

比較更多項目消費

為更仔細了解香港生活水平有多高，本文參閱以收集全球104個主要城市生活數據的平台Numbeo所列出的資料，看看在香港生活的話，日常消費價格水平在國際間是高到哪個程度。

以下是部份（共30項）在平台上找到的日常消費項目及它們的價格，本文亦為每個項目整理了它在國際間的排名。

11項食品價格水平（如白米、雞蛋）：

+ 8 + 7 + 6

5項外出用膳價格水平（包括中價餐廳、麥當勞）：

+ 2

8項日常開支價格水平（如交通費、寛頻月費）：

+ 5 + 4 + 3

從上述資料可見，儘管香港有個別項目的售價是比別的城市為低（如麥當勞套餐售價及家用寛頻月費等），但整體而言，香港的日常生活消費水平仍大多是佔國際間的前列位置。不過比起這些的支出，「住宿」才是最令人們在香港生活感吃不消的地方：

6項香港住宿價格水平（包括置業及租屋）：

+ 3 + 2

從資料可見，無論在香港買樓還是租屋生活，所用的金額都是排全球第1，而且與其他地方的差額更是十分大（以購買市區單位為例，資料指香港每平方米的價格為港幣$244,732，而排第2的新加坡，每平方米價格只是港幣$143,012，即在香港市區買樓比新加坡市區買樓要貴超過港幣$10,000）。

明明想以成家立室、安居樂業為人生目標，偏偏單是樓價或租金已如此瘋狂，按綜合住戶統計調查按季統計報告 (2019年第4季)指，香港的月入中位數是17,500元，如此薪金，試問教年輕打工仔還怎去談將來呢？

盡人事幫自己

事實擺在眼前，除非大家有意移民外闖，否則生活成本再是高，生活仍得照樣過。若然在經濟上倘有少許餘力，建議大家盡早學習理財，藉儲蓄及投資等方法來管理資產，減壓一點生活負擔。以下是幾個基本的理財須知及建議，適合年輕打工仔參考：

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城市繁華，亦代表要在這裏生活並不容易，就算可滿足基本生活需要，也未必有充裕能力為未來作打算。（資料圖片）

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