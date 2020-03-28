張敬軒開餐廳、Stephy搞飲品店　借鑑藝人創業有可能？｜事業規劃

Stephy鄧麗欣、張敬軒、阿Sa蔡卓妍、蔣雅文、方力申⋯⋯在那些年80後、90後追過的偶像當中，不少人在發展演藝事業之外，也一嘗創業做生意當老闆的滋味。 近來就業市場趨弱，不少打工仔受裁員失業或減薪停工等問題困擾，就算保住飯碗，也有人不禁想單靠一份工去支持生活其實並不穩陣。若是這樣的話，不如以以下的藝人為參考對象，想想自己是否有意展開創業大計！

張敬軒唱功了得，連經營餐廳也盡心盡力。（資料圖片）

2000年代的港星，絕多紅極一時，陳奕迅、容祖兒、Twins、Boyz、盧巧音、Cookies、張敬軒⋯⋯數之不盡。

很多明星與藝人在舞台與螢幕前表現風光，但原來除演藝事業外，不少人更抽空經營副業，為事業開展另一種五光十色的路途。就如以下9位藝人所經營的生意，大家會發現，「發展事業」這回事原來真的有很多可能。

9位藝人經營的生意 （按圖放大）

+ 15 + 14 + 13

鄧麗欣（Stephy）：經營美體內衣生意及於台灣開設台式飲品店「一口吖吖」

張敬軒：開設餐廳「仙后餐廳」

蔡卓妍（Sa）：經營護膚品牌「ENFANTSKIN」

方力申：開設畫廊「Yan Gallery」

蔣雅文：於台灣開設雜貨店「心地日常」及時裝店「Ferment Store」

蕭正楠：開設餐廳「漢堡B」

鄧紫棋（G.E.M.）：投資生物科技公司「圓基因」

狄易達：創立網上裝修平台「Spaceplan」及跳舞學校「Dance Kingdom」

蔡瀚億 （Babyjohn）：經營製作公司「小紙製作有限公司」

4位台星的生意

同場加映黑澀會和棒棒堂4位藝人所經營的副業，當年紅極一時他們，都是很多90後當日迷上過的台星呢！

4位台灣藝人所經營的副業（按圖放大）

+ 5 + 4 + 3

鬼鬼：創立潮牌「Ghost Emma」

丫頭：開台式飲品店「不要對我尖叫」、酒吧、燒肉店

阿緯：開餐廳「點點心」及加盟「太興燒味餐廳」，於台灣開分鐘

小煜：代理「OUMOS」法國行李箱

為創業作準備

明星藝人這份工向來以工時不穩定及長聞名，但當他們也能抽空經營與演藝事業未必有關的生意時，或許你也會想：「我是否也可創業或經營副業呢？」

當然，在今天市道下滑的時勢，不失業或減薪已很不錯，但創業這回事，不是今天有決定明天便可開始。若然你覺得單靠一份工來維持生活很不穩陣，也許可趁這個時候想想自己未來可否一嘗當老闆的滋味。

想做老闆前5問

如果有興趣創業，可以問自己6個問題：

1. 最有興趣做甚麼生意？

興趣可以令你保持「嗰團火」為生意拼搏，另外「唔熟唔食」，做一門熟悉及能夠掌握的生意，可以降低風險。

2. 你理想的生意模式是怎樣？

網上生意還是實體經營？規模？全職還是兼職創業？甚麼時候開業？不同理想，不同規劃。

3. 你有足夠開業的相關知識嗎？

如果沒有，就應好好計劃，多多瞭解。

4. 有考慮過創業資金足夠嗎？

如生意需要大額資金，可考慮尋找投資者投入資金。現時流行的網上眾籌，例如Kickstarter、政府及大企業提供的初創資金（funding）也是可考慮的方法。

如規模較小，找朋友合資或者自負盈虧也可以。

5. 每月目標？

有了以上清晰的答案後，製訂每月目標，包括意念、預備資金、前期工作等。

創業基本方程式

創業不易，不過如要簡單理解的話，用以下的方程式便較容易明白：

意念 ＋ 知識 ＋ 資金 ＋ （人力） = 創業

1. 意念

即賣點，一條使這盤生意可在市場上突圍而出的「橋」。

2. 知識

即行業知識。例如假設你想開cafe，那麼就必具備沖調咖啡的知識、營運知識、會計財政、申領牌照、成本及租金等市場行情。

3. 資金

創業和守業的資金均需具備。創業的成本包括：入貨、設備、請人、租金連按金、水電費、公司註冊費等等。

由於創業後無法立刻做到收支平衡甚至製造營利，因此不少人指守業需要6個月甚至更長時間，最好要預留一定資金維持公司運作。

4. 人力

如果能組到一隊志同道合的生意團隊拍着上當然好，多個人多個腦，而且可以互相激勵及分擔成本。不過這項並非必要，假設只是經營手作生意或開一間小型時裝店，一個人也可以勇敢做生意。待生意好的時候，再用第3點所指的資金去請人，以增加人手擴充生意。

相對穩陣的生意又可由另外兩條方程式解讀：

低風險生意 ＝ 市場需求大

人的生活離不開衣、食、住、行，餐廳、服裝店、巴士公司也是需求大的生意例子。至於非必需品的生意，例如拼圖店，亦不代表無得做，只要需要花更多心機，去吸引客人購買。

低風險生意 ＝ 市場需求 > 市場供應

供過於求，有價有市。電腦程式公司及人工智能公司，甚至口罩（不建議食人血饅頭）也是這類例子。不過也要留意市場需求的時限長或是短。

誰知未來會怎樣…

創業沒有想像中那麼難，守業也沒有想像中簡單，衡量風險認為可以「去馬」即管放手一搏！我們沒有多少次「廿𡃁三十歲」，就如我們曾經追過的青春偶像，如今也成了成熟的大人了。既然沒有保證人生路途平坦，多準備一條路讓自己走也不是不實際吧！

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