【時間管理】分秒有活動　生活是精彩？　不如試為日程預留彈性！

打工仔生活忙碌之餘，空閒時間一樣忙碌，為了短期內完成更多事情，就把行程安排得密密麻麻，一早預訂好時間、地點。然而，有研究表示，這會造成過度安排的問題，休閒活動、聚會，其實不Set死時間，人反而更開心。

工作佔了日常三分之一，睡眠佔了三分之一，為了盡可能完成最多的事情，餘下的三分之一便要安排的密密麻麻，但這樣反而造成過度安排，缺乏喘息空間。（Getty/VCG）

本地打工仔生活忙碌，放工後要趕著休息，也要忙著與朋友家人、見面，又要急著進修鍛鍊，再加上香港人的急性子，不少打工仔都會把放工後的空閒時間塞滿了節目，安排得密密麻麻，以期短時間內完成最多事情。

然而，有研究指出，如果過度安排空餘時間，人反而失去自然和靈活安排的快樂，相反，大致而粗略的約定就可以了，無需過於詳細。

正常做法：訂好時間地點

千禧一代的打工仔很容易犯了過度安排日程的毛病。約朋友食飯，嘗試找到一個大家都合適的日子卻找不到，不是你忙著拍拖就是我要上堂/開會/出差，然後聚會就沒有下文了。按照常理來說，預先訂好時間地點，是確保聚會成功的唯一方法。那麼，為何有研究指未安排好的活動會比已安排的更令人開心？

另類做法：不設日程更開心？

根據2016年刊登於《營銷研究雜誌》並獲得《華盛頓郵報》引用的論文指出，大致安排的休閒活動比較令人愉快。特別下班後不用「趕餐懵」，而是有時間買個包填吓肚的時候。論文作者Selin A. Malkoc曾在訪問中表示：「雖然這個變化看似微不足道，但它重新帶出休閒活動的靈活性，對於人的心理有重要的影響。」

對於個人事項，放到行事曆上就夠了，不限定實行時間，人反而更有動力去做。（Getty/VCG）

不把時間限死更有動力去做？

大致安排的方法也可應用到個人事項上。時間管理專家Laura Vanderkam接受《Business Insider》訪問表示，為了避免浪費晚上寶貴的空餘時間，每日夜晚設定一個小目標十分重要。看書？和朋友傾電話？慢跑？帶狗狗散步？都沒問題，但最好的方法卻是「今晚某個時段我會這樣做」，而非限死「今晚XX點我一定要這樣做」。

還有一個方法就是安排不定期時間。聽上去很反直覺？但暢銷書《過得還不錯的一年》作者兼快樂專家葛瑞琴．魯賓表示：「假如把活動放到日程表上，我們有較大的動力去達成，繼而養成習慣。」

仲係約唔到？ 其實根本不想見……

最令人意外的是，Malkoc又指出，如果聚會大致安排、沒有約死時間卻還是不成事，很大可能其中一方，甚至雙方根本都不願意見面。

最後，這種自由安排的方法亦可應用到思維上。美國杜克大學（Duke University）心理學教授Dan Ariely建議人們可以想像一下，如果可以把某些聚會取消，他們會有甚麼感受？感到高興，即表示他們其實不想出席，只是礙於義務或者不好意思不便拒絕。

（資料來源：Business Insider）

立即下載《香港01》，緊貼公務員職位空缺、勞工處筍工推介，了解CV、面試致勝技巧！

下載網址：

https://hk01.app.link/bkbJyY5t4O