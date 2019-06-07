【戒掉拖延症】四招提高工作效率：21天效應　番茄鐘工作方法……

不少都市人都有「拖延症」的毛病，習慣把事情堆積在限期前一下子完成，或是從不會在空閒時提早完成工作，結果變成「Deadline Fighters」，心理無緣無故要蒙受極大壓力，甚至要逾期完成，大大影響了工作表現。其實，只要養成以下四個習慣，就能有效戒掉拖延症，輕鬆又迅速地完成工作。

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都市人常常抱怨時間不夠用，但其實上天很公平，每個人都有着同樣的時間，是善用時間或是浪費時間 ，都是你所作出的選擇。自從智慧型手機的普及，令我們能夠隨時隨地都能即時得到大量的資訊，可是太過依賴手機絕不是件好事，本來科技是使我們做事更加有效率，但現在大家都會受到手機的誘惑，一空閒就拿起手機滑，長遠令到自制能力和專注力變差，會習慣將要做的事拖到最後一刻才做。

以下是四個簡單的方法去解釋怎麼能夠提升專注力、增強意志力，令工作效率更高。

一、早睡早起

可能從細到大都聽過很多次，但大家會否真的實行過？不是一天，不是一個星期，而是長遠去做。當你嘗試過早起，你會發現，時間會變得很多，很多人習慣把工作或閱讀的時間積壓到晚上進行，可是已經工作了一整天，大腦已經變得疲憊，是需要放鬆的；反而，早上是人腦處於最佳狀態的時間，做事效率當然會更高。當你提早起床，便不會將要做的事情一直拖到最後。其實所謂早起，只不過是在上班前早半個小時或一個小時起床，時間可以慢慢拉長。要養成習慣，切忌太過急進，逐步建立才會持久。

把要做的事情累積到晚上，但身體狀態十分疲倦，明天的工作效率自然不會高。（Gettyimages／視覺中國）

村上春樹曾經說過，自己每天都會規律地早上四點起床，即使天仍然漆黑一片的，依然風雨不改。每天起床後寫完五至六小時小說，再食過早餐，看看書，聽聽音樂，中午則去做運動，到了晚上九點就上床睡覺，每天都像機械人般規律。大家或許沒有村上春樹如此明確的目標而早起，但是他的這種工作方法十分值得學習，假如常常把事情拖到晚上去做，倒不如早點睡，嘗試早點起來才做，或許會有不一樣的感覺。

二、刪掉或登出你的社交應用程式

你可能覺得難以置信，現代人怎麼能不用社交程式？是沒有朋友嗎？那樣我怎麼知道朋友的動態？先冷靜一下，這裡所指的社交程式是Facebook、Instagram或是抖音之類的程式。你可能一時之間會無法接受，但是當你刪掉了它們，你會發現，真的會多了很多時間。如果沒有這樣的決心的話，可以嘗試一下溫和一點的做法，試着登出社交程式的帳號吧。當你每次要看的時候，要再輸入一次帳號跟密碼，這樣也可能會因為麻煩而減少因無聊時按進去看看的習慣。

要減少使用社交媒體次數，可以嘗試登出帳戶，或會因麻煩而減少使用次數。（Gettyimages／視覺中國）

其實也不是說這些社交程式是毒藥，完全不能看，只是不應一有空就要看，這樣很多零碎的時間都會被耗光。不得不看的話，就集中在一個時間，半小時或一個小時一次看完。

三、將工作碎片化，每次只專心做15分鐘至20分鐘

有沒有經常分心的經驗？工作中總會忍不住打開手機的訊息去看？每次都將要做的事拖到Deadline才做？有沒有想過逐少部分去完成？在此推薦一個叫「番茄鐘」的工作方法，指在該時段裏約15至25分鐘（一般最好是25分鐘）的時間中，精神最集中、最專注地去做一件事情，除中不能玩手機、不能分心。當完成後，便可以休息5分鐘。當有工作或報告要做的時候，不妨在一天分成好幾個番茄鐘，這樣比起一整天漫無目的地去做來得更有效率。

將工作碎片化，每次完成一部分工作才娛樂來放鬆心情，工作效率也會提高。（ 韓劇《未生》劇照）

四、每天都要做，變成習慣

養成好習慣是一件很重要的事，往往剛開始時我們會訂一個很遠大、很理想的目標，剛開始會很有熱情。慢慢地，熱情會燃燒殆盡，最後胎死腹中，不了了知。在心理學上，要形成一個新習慣，至少需要21天去鞏固，稱為「21天效應」。簡單來說，要養成習慣，需要不斷重複去做，這種重複的行為會深入腦裏面，稱為潛意識，漸漸會變成無意識去做該行為 。

相信大家一定有玩過手機遊戲，幾乎每一款遊戲都會有簽到獎勵。遊戲商用少少的獎勵，令玩家規定每天都必須去登入去領取獎勵，令玩家養成玩這款遊戲的習慣。假如想學習會吉他彈一首歌，那至少每日抽時間去練，持續21日。剛剛開始，可能會刻意地練習，但隨着時間過去，這行為就會逐漸變得自然，甚至之後意識會深入大腦中，形成現肌肉記憶，不用看曲譜自然也會彈。

將一件事持續做21天，就會慢慢形成肌肉記憶，養成良好的習慣。（Gettyimages／視覺中國）

其實要提升意志力，當然還有很多方法，但最重要的是要去確實執行。在這個資訊爆炸的時代，分心是件常事，我們不妨靜心下來，只專注於自己，奪回那浪費掉的時間。

內容提供：提子

【編按：文章題目為編輯所擬，原題為「刪掉社交程式，向拖延症說不吧！」​】

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