【MPF】股市一跌即走隨時蝕更多？　計算承受風險能力穩定回報

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受新型冠狀病毒COVID-19影響，近月全球股市大跌，不少在MPF（強積金）購入股票基金的打工仔紛紛將所有股票基金轉為保守基金，此舉雖可減低投資風險，但回報亦同樣的低。

MPF專家梁世傑指，很多人忽略了計算個人風險承受能力，至在股市有波動時胡亂轉換基金，結果容易買什麼蝕什麼，影響強積金戶口的回報。

文：梁世傑

近月全球股市受肺炎疫情影響，出現十年一遇的跌幅。自2020年初起，強積金內中港股票基金普遍下跌百分之二十以上，而亞太、歐洲、美國、環球股票股票基金普遍下跌百分之三十以上，令鍾情於股票基金的投資者損失慘重。

計算風險承受能力的重要性（按圖了解）

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一般打工仔以為投資是賭博，好像是買骰盅單雙一樣，只懂單邊買入，哪個股市旺、哪隻基金多人談論，便一窩蜂擁去，完全不理會風險。

下圖按積金局最新的統計數據，歸納了不同類型基金自2000年12月至2019年12月的基金表現。

積金局類型基金自2000年12月至2019年12月的基金表現（梁世傑提供）

大家閱讀上圖時，可能只會留意股票基金於2000年12月至2019年12月的19年間有5%年均回報，但忽視了股票基金的5.2%的按月波幅。回報固然是重要，否則投資便沒有意義，但回報的成果，是建基於承受風險的能力。

評估自己的承受風險能力

何謂承受風險的能力？簡單來說可以是最大單年下跌的幅度，例如股票基金的5.2%的按月波幅，反映了股票基金的最大單年下跌幅度大概是26%至52%，即是按月波幅5.2%乘以5倍至10倍，亦是近月極端市況的下跌幅度。如果想獲得股票基金的5%年均回報，就要承受得起26%至52%下跌幅度。

所以，如果自己只能夠承受最大單年下跌15%至30%，就是適合上圖的混合資產基金；而債券基金的按月波幅是1%左右，最大單年下跌的幅度大概是5%至10%，低風險同時低回報。

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為何要檢視承受風險能力？

2020年第一季就是個好例子，一些人單買了股票基金，下跌了20%以上，就急忙想轉變策略，轉去持有低風險資產，低風險資產當然下跌幅度少，但回報亦然。

持有股票基金的如果只看眼前的20%以上跌幅，當然痛心，但若能將目光放遠，以往持有股票基金亦已為了自己帶來了5%年均回報，將來亦預期會如此。

預設投資按打工仔的年歲設定了核心累積基金及65歲後基金的資產比例，變相亦是設定了承受風險的能力及最大單年下跌的幅度。50歲的打工仔（核心累積基金）大概可承受4%按月波幅，乘以5倍至10倍即是最大單年下跌20%至40%；而65歲的打工仔（65歲後基金）大概可承受2%按月波幅，即是最大單年下跌10%至20%。

如果大家只著眼於股票及債券或保守基金之間的轉換，而不是以風險為先，便無法賺盡應有的回報，買什麼蝕什麼，有跌冇升，強積金戶口沒有回報。

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資產配置如凍水溝熱水

管理強積金不只是選擇基金，更重要的是配置資產。懂得配置資產的人，會視強積金為以下圖表：

積金局類型基金自2000年12月至2019年12月的基金表現（梁世傑提供）

在資產配置的策略中，各成份基金不再是獨立和互不相干的個體，而是組成不同風險的元素。按照自己所能承受的風險，得出目標按月波幅，然後運用資產配置去達成最大預期回報下各成份基金的配置比例。

例如自己所能承受的跌幅是20%至40%，便以4%按月波幅為目標，從而作出資產配置。簡單的資產配置就如凍水溝熱水，以4%按月波幅為例，可考慮配置四成資產去持有股票基金，其餘六成持有混合資產基金，便可達到4%按月波幅。

進階一點的資產配置是「戰術性資產配置」，前文（12）已有提及，在同一風險下能達成更高回報，隨自己能力及風險去管理強積金，才是最明智的做法。

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