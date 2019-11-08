【月光族必學】月月清儲蓄理財有難度？　即學13個實用慳錢技巧！

月光族都知道存錢有多難：大家總是希望到月底時能剩下一點錢，但是當你付了卡欠款、上網費、家用等費用之後，薪水便沒有剩下多少了。其實，如果你想實現長期的財務目標，例如償還學生貸款、建立應急基金、買樓、去長途旅行等，實踐儲蓄計劃是一件非常重要的事情。 以下建議的十三個慳錢技巧，重點是門檻不高，如能一一做到，應該助你踏出儲蓄的第一步。

不少打工仔每月需付高額卡數，令他們難以達成理想的儲蓄目標。（GettyImages/VCG）

「錢不是萬能，冇錢卻是萬萬不能」，尤其是在香港地生活，消費指數高，想存錢並不是易事，如果你不是富二代，或是月薪沒六位數的多，便要面對現實，好好為未來及理想而努力存錢。

以下是展開儲蓄計劃的三大步驟。

展開儲蓄計劃有三大步驟，包括規劃目標、計算現時的每月支出以及設置月度預算。(GettyImages/VCG)

第一步：規劃你的目標

建立儲蓄習慣的第一步是想像自己未來的理想生活。你希望明年的生活是什麼樣子？那麼五年後、十年後、二十年後呢？你想存錢度假嗎？你想還清債務嗎？你想建立孩子的教育基金嗎？寫下你的每個目標，然後估計你需要多少錢及還有多少時間去實踐目標。

清楚地了解自己的財務目標是非常重要，因為它會給你努力的方向，也會激勵你努力存錢，當你想花錢的時候，也會先「停一停，諗一諗」。

第二步：計算你現時的每月支出

如果你不知道自己現時每月花費多少錢，以及是如何花掉，你便無法知道需要削減多少開支。看看你的信用卡帳單和現金收據吧，你可能發現花的錢比想像中多。

如果你的支出太多，也許你可以找出自己花在不需要的東西上的地方，比如每月訂閱服務、外賣平台服務，或者昂貴的娛樂消費，找出經常超支的項目是削減開支的關鍵。

第三步：設置月度預算

當建立預算時，你可將收入分成三個獨立的資金池，包括必需品預算、儲蓄預算和娛樂預算。許多理財顧問建議「50/30/20規則」，即每月收入的50%用於必需品，30%用於其他支出（包括娛樂預算），20%用於儲蓄和償還債務。

從日常節省開支

如果你沒有足夠的現金流來滿足預算，則需要調整支出，以便達成目標。

13個省錢技巧（按圖了解）：

+ 10 + 9 + 8

（資料來源： Ladders）

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