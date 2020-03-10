【MPF】強積金可做到低買高賣？　即學價值平均策略管理投資風險

管理MPF（強積金）不能靠個人感覺「估估吓」，如果想控制投資風險以及增加投資回報，便要選擇適合自己的投資策略。MPF專家梁世傑表示，由前哈佛大學教授Michael Edleson所提出的「低買高賣」策略，便適合於強積金環境操作。 文：梁世傑

「低買高賣」是投資人士一直追求的目標，不少人更以此作為其投資哲學，以下介紹一個一學即懂的「低買高賣」投資策略，適合於強積金環境操作。

「低買高賣」的投資策略（按圖了解）：

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這個「低買高賣」的投資策略名為Value Averaging，筆者直譯為「價值平均」。「價值平均」於1988年由前哈佛大學教授Michael Edleson所提出，一反以往定額買入的傳統，「價值平均」的主旨是保持投資物的定額增長。

舉個例子，假設個人投資戶口的目標設定為每年增長一萬元，而年初投資戶口資產總值有十萬元的話，年尾便是要增長到十一萬元。如果投資戶口的投資物因為市場價格上升，於年尾總值達到十三萬元的話，便將高於目標十一萬元以外的兩萬元資產賣出，轉變為現金儲備；相反，如果當年跌市，年尾總值跌到九萬元的話，便需要由現金儲備轉移到投資戶口，買入兩萬元資產，令年尾保持目標的十一萬元。如是者，升市時「高賣」，跌市時「低買」，達至降低波幅及長遠增值的效果。

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可是，強積金只有定額供款，強制性供款又不能隨時提取，如何能於強積金環境操作「價值平均」呢？

一個辦法是設立自一個自願性供款戶口，作為調入或提取資產的緩衝。另一個辦法是於強制性戶口分開兩部分資產作內部調撥。

首先，第一年將全年供款買入保守基金，作為現金儲備功能，第二年開始將供款買入股票基金如恒指基金，第二年年尾檢視該股票基金的資產總值，如果第二年全年供款合計有一萬元，而第二年年尾的股票基金資產總值升至一萬一千元的話，便將一千元由股票基金轉出，買入保守基金，令第二年年尾股票基金資產值的增加與當年供款相等，即是升市時「高賣」。

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如是者，第三年亦是將供款買入股票基金，並於第三年年尾作出檢視。假如第三年全年供款合計有一萬元，那麼股票基金的目標資產應由第二年年尾的一萬元增加至第三年年尾的二萬元，如果第三年年尾檢視時出現股票基金的資產值低於二萬元，便需要由保守基金調撥資產去股票基金，令股票基金的資產值回復至目標資產二萬元，即是跌市時「低買」。

要對比「價值平均」策略的效果，可以用回報及波幅作比較。筆者用某一強積金計劃內的恒指基金做計算例子，得出以下結果：

執行「價值平均」策略比起單一買入並持有恒指基金有更高回報及更低波幅（梁世傑提供）

按上表可見，執行「價值平均」策略比起單一買入並持有恒指基金有更高回報及更低波幅，回報/波幅比率提升了一倍以上。

單一買入並持有恒指基金的按月波幅達6.15%，屬於高風險水平，並不適合臨近退休人士(見此) ，反而執行「價值平均」策略，按月波幅為3.26%，與股債混合資產基金的風險水平差不多。

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在上述簡單的「價值平均」策略操作之外，更可以有一些進階的變化，令回報進一步增加，大幅提升強積金對自己退休的幫助。

當大家摒棄主觀式的個人感覺預測去隨意處理強積金，選擇用有系統有學術理論作支持的投資策略去管理強積金，便能一方面控制投資風險於自己可以承受的範圍之內，另一方面亦可以在付出同一風險下，使用合適的投資策略去增加投資回報，不讓幾十年投資期的強積金白白浪費其功能。

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