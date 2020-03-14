【理財】貧窮更要學懂小額投資方法！　3大入市要訣擺脫月光人生

香港生活水平高，加上差不多年年有通脹，打工仔單靠一份人工很難有效增加資產。因此，不少打工仔都會利用一部分金錢進行投資，希望在股票、債券市場獲利。別以為投資是有錢人的玩意，只要你學懂「窮人」入市的三大要訣，便能邁向致富的第一步。文：Planto

投資新手或剛踏進職場的新鮮人，總會遇上一個難題——投資本金不足。每月薪金只有一、兩萬元，應付日常開支已感吃力，投資談何容易？不少人因此感到泄氣，倒不如縱情消費及享樂。

其實，在本金不多的情況下，我們也能「睇餸食飯」，用有限資金開始小額投資。以下分享3式「窮人」投資心法。

「窮人」投資心法（按圖了解）

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1. 在消費與投資之間取捨

2007年6月26日，第一代iPhone推出市面，售價由499美元起（約港幣3,892元），當時蘋果公司股價是15.75美元（約港幣122.85元）。每部iPhone的價錢，相等於約32股蘋果股票。

2019年9月20日，iPhone 11面世，價格由699美元（約港幣5,452元）起，蘋果公司股價約218美元（約港幣1,700元）。每部iPhone的價錢，相等於約3.2股蘋果股票。兩個月後，蘋果股價升至265美元（約港幣2,067元），每部iPhone的價錢只買到約2.6股蘋果股票。

3千多港元在股票投資市場中輕若鴻毛，如果你在2007年用這筆錢買入一部蘋果手機，可能早已將它棄如敝屣（當然，未開封的初代iPhone仍很有炒賣價值），但如這小小的本金投資蘋果美股股票，並一直持有至今，你已連本帶利賺到十幾倍。

同樣是「果粉」，消費者可能會抱怨iPhone售價越來越貴，投資者重視的卻是蘋果越來越高的股票市值。你寧願當消費者還是投資者？我們不一定要年年換手機、去旅行，在日常生活中放棄非必要的消費，累積投資資本，是邁向致富的第一步。

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2. 以學習為投資目標

坊間一些備受追捧的藍籌股或ETF，股息回報率約為5%，對本金只有1、2萬的人而言，買這些股票每年只賺到1、2,000元，感覺可有可無，但為甚麼這些股票會一直深受歡迎？原因是投資本金愈高，實際回報也越多。投資並不一定追求賺大錢，能穩定地賺取合理回報率，也是一單好的投資。因此，我們不應因為自己本金少而嫌棄相對穩健產品，相反應好好研究和學習。

少年窮，其實也是學習投資的好時機。因為投入本金少，即使是輸錢，也輸得較少，「學費」比「有錢人」平。隨着薪金收入增長，總有一天你能提高入市的本金，像有一定經濟基礎的人一樣，滿足於投資穩健產品，這時相信你已成為一位成熟的投資者。

3. 持之以恆用複利率滾存回報

正所謂天道酬勤，投資市場會回饋長期投入資本的人。複利率像雪球一樣，不斷加大早鳥投資者的回報。假設你每月儲蓄5,000元，從不投資的話，30年後將擁有124萬元。若你選擇投資，假設平均年回報率是4.5%，5年後資產增值約14%，15年後資產增值約42%，30年後資產增值95.7%，可得到約240萬元。

正如股神巴菲特所說：「人生像雪球，你需要的是沾濕的雪，還有一道長長的山坡。」時間是儲錢的好幫手。越早開始，並不斷用投資回報「錢搵錢」，你就能儲得愈快、愈多。

適合新手及「窮人」的小額投資方法：（按圖了解）

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如想用較少本金開始投資，可到證券行開設戶口，交易佣金及手續費一般比銀行便宜。制定投資組合時，不妨考慮入場門檻較低的渠道：

1.月供股票

不論股價起伏，每月用定額資金買入選定股票，簡化決策過程。入場費可低至500至1,000元。

2.機械人投資顧問

按投資者目標，制定投資組合，過程全由電腦系統操作，不涉及入手，故收費比傳統人類投資顧問便宜得多。最低投資金額可低至1,000元。

3.貨幣基金

主要投資範圍包括短期政府債券、銀行定期存單等，流動性高，回報穩定，適合在儲到錢但未有入市時機時暫存資金，抗衡通脹。以富途證券的現金寶為例，最低投資金額是0.01港元/美元。

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4.投資美股

雖然美股大市屢創新高，但由於可以逐股購買，故可以用較低入場費，買到優質股票。以微軟（MSFT）為例，2019年底股價約155美元，未計手續費只需約1,200港元就可買入。這比逐手購買香港藍籌股更易入場。

5.投資債券基金或債券ETF

傳統債券投資門檻較高，而債券基金或債券ETF入場價可低至數百港元，更可同時買入一籃子債券，分散違約風險。不少基金公司或證券行都有提供債券基金，可在一個手機app內完成買賣及管理，十分方便。

（本文獲Planto授權轉載，原文標題為【理財入門】本金不足應怎樣小額投資？「窮人」入市3要訣）

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