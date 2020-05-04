很多人都夢想人生可以「成功」，但步入30歲甚至到了初老階段卻仍是胡混度日，問題究竟出自哪裏？ 比起參考成功人士的生活態度，更入門級的做法是學會如何say no，藉排除法將阻礙達致成功的障礙逐一清除。自我管理專家Anthony Moore在外國求職網站Ladders曾提出打工仔想成為成功人士時，該先放下的5個想法，大家不妨參考。

追求成功時該放下的5個想法（按圖了解）：

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1. 別人怎定義成功

要活到怎樣的境界才算人生贏家？是要賺大錢、創業做老闆或40歲就退休嗎？

有點吊詭，但若要獲取成功的話，第一件事是要釐清自己想要怎樣的人生，且要放下別人如何為「成功」二字作出的定義，否則你就算窮盡畢生努力，最終所得的也可能不是令你快樂的事情。

2. 良好的自我感覺（及它帶來的自信）

很多人口中明明說着自己仍有所不足，但當別人給予意見時卻總是表現得甚麼都懂似的，試問抱如此態度又怎能虛心學習，讓未夠「成功」的人獲進步的機會呢？

自我感覺太良好的話，不只令人失去進步的動力，甚至還會蒙蔽別人及自己，讓全世界的人都以為你再沒有不懂的事情，也沒有需要協助的地方。

常把「我明吖」、「我知」掛在口邊的人，怎麼世事都被他們看透時，卻仍未能取得成功呢？唔明……（Shutterstock）

3. 視忙碌為平常

Bill Gates曾說窮人與富人公平的地方是每天都只有24小時過活，所以慣說「我很忙」的你，或許要思考自己把時間忙在哪裏，以及：你是否真的這樣忙？

很多事業有成及人生美好的人，一天一樣要處理很多事情，但他們卻懂得如何專注地做事，並把時間與精神用在值得處理的事情上。看看你的日程，若你總是被工作迫得叫苦連天，或許除轉換工作環境外，也要努力提升自己在工作時的專注程度及處事效率。

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4. 追求自由娛樂時間

工作了一整天，很多人都期望在晚上找點自由時間娛樂一下，但當你在煲劇或打機時，成功人士卻會用這些工餘時間來讀書、進修或進行其他令自己有所成長或有得着的事情，因為對他們而言，時間是沒自由與否之分，如何分配時間從來都是自己的修為。

時間管理其實就如理財投資，很多時候是要放棄目前的享樂，才能累積未來的幸福。想追求心目中的成功，便得接受今天要有些犧牲吧（說得較好就是要懂得取捨）！

5. 看似不錯的機會

若你視「靠創作為生」為目標，且已有計劃實踐理想時，一份月薪5萬元的政府工擺在你面前你也許不為所以，但若叫你每周只抽一整天來做外賣送遞員賺點外快，你又會心動嗎？

不是說要跟錢作對，但若經常遇上令自己分心，無法專注地實踐想法的話，成功只會離自己愈來愈遠。這亦重回第一點的考慮：你需要追求別人眼中的成功嗎？做兼職賺外快很好，但若它成為你踏上成功之路的一個阻礙，便要提醒自己是時候作出取捨。

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關鍵總在你手

很多富貴人家、名人或藝人都被傳媒褒揚為人生勝利組，但大眾很多時候都忽略了兩件事：或是忽略了人家以往曾付出多少努力，或是忽略了這些勝利組在贏得金錢、名聲或地位的背後，生活其實有多敗壞或不如意。

你有想過未來的人生會過得怎樣嗎？做個有錢人或名成利就不一定是壞事，但先要確定這就是你期望能達到的目標，然後就從生活習慣入手，每天都調整自己的行為與態度，為迎接這成功一天的到臨而努力吧！

（參考資料：Ladders）

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