想成功是很多年輕人的願望，不過，真正成功的人往往少之又少。你的身邊可能也有幾位年輕的成功人士，他們也許很有錢、也許很出名、也許對社會帶來很大貢獻。如果你也想和他們走上同樣的成功道路，便要了解一下自己和他們的不同之處。

你想要成功嗎？了解一下成功人士的心態，看看自己和他們的分別，並努力實踐他們的心態，或許你就是下一個成功人士。（網上圖片）

成功的年輕人不像他們的朋友。他們的朋友各有不同的生活習慣，唯一相同的可能是每年的新年願望也是「我要改變，我要成功」。相反，成功者花在談論成功上的時間要少得多，而是落手落腳實踐。

如果你是千禧一代，你知道你是否走上了成功之路嗎？如果你是，那麼你可能不會做以下這5件事。

成功人士避免的５個壞習慣（按圖了解）：

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1.【整天查看手機】

成功人士知道他們的手機可能會大大分散注意力，為了減少浪費時間和專注力，不少成功的千禧一代都保持調較手機靜音的習慣，並只在有需要時檢查，盡一切可能專注於手頭上的任務。

然而，不成功的千禧一代恰恰相反。他們總是整天查看手機，流連社交網站和不同遊戲，手機一響便立即回覆，讓工作及生活不斷被打斷，因此，什麼也做不到。

2.【每星期參加很多隨興活動】

走上成功之路的人的生活有自己的節奏。他們對如何花費時間有一定的堅持。如果有人邀請他們出去玩，他們會權衡參加這個活動以及原本計劃的事情的利弊。他們很少會為隨興活動改變原來的計劃，因為那些計劃本來就有存在的理由。

不成功的千禧一代則相反，他們讓生活告訴他們下一步去哪裏。

3.【盲目追逐潮流】

取得成功的千禧一代往往跟隨自己的節拍走。因此，他們懂得對不適合自己的東西說不，即使有利可圖的機會出現在面前，他們也可能會說不，因為那些機會未必是自己最擅長或是最想達成的事。

不成功的千禧一代傾向於追逐聽起來最快的成功之路。他們很快便放棄原來的計劃，跟隨別人的計劃，希望更快達到期望的最終結果。不幸的是，事情很少按計劃進行，捷徑到頭來便成為了一場災難。

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4.【迷失在追求成果中】

任何人都可以說：「總有一天我會發達的。」不過，比起這些成功帶來的結果，成功的千禧一代更關心整個過程。他們想掌握自己的工藝、技能、了解自己的行業，因為他們對自己的潛力感到好奇。

另一方面，不成功的人迷失在追求回報之中，卻從未因此獲得真正的成功。

5.【留在沒有積極影響的人身邊】

近朱者赤，近墨者黑，這個道理人人都懂，關鍵是有沒有實踐的動力。如果成功的千禧一代的朋友沒有正面的影響，他們會找到新朋友；如果朋友常令他們分心，成功的人會減少與他們出去玩；如果家鄉沒有足夠的機會，他們就離開；如果學校沒有他們要找的知識，他們就轉學；如果工作不是教他們想要學習的東西，就找一份新工作。

不成功的千禧一代沒有這種動力，他們接受所處的環境，並抱怨自己的生活方式。

很多時候，我們都習慣留在安全區，雖然對現況不滿，開口埋口都是抱怨，但卻因為缺乏行動力而久久沒有改變生活習慣和心態。如果你想成功，不妨參考一下以上的建議，不再為自己找藉口！

（資料來源：Ladders）

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