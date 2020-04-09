新冠肺炎疫情持續肆虐，各行各業皆受影響，很多打工仔的升職及轉工大計或早已被失業、裁員及減薪等新聞掩蓋。 沒人知道市道何時才復甦，與其守株代兔，打工仔不如趁早準備下以的5項大計，以在疫情過後可比別人更快搶得事業先機。

所有事業與人生大計，在這個2020年裏彷彿如遇上冰河時期一樣被凍結着……（Shutterstock）

明明好該趁年輕就努力打拼事業，但這個2020年，彷彿一切都因新冠肺炎疫情而停止運作似的，連事業發展的步伐亦受拖延，甚至止步。不過，人生不得意十常八九，與其悶悶不樂或等待運氣降臨，不如趁早為市道復甦時作準備，成為搶閘爭取事業機會的第一人！

疫情下應及早準備的5大事業計劃（按圖了解）：

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5大要及早準備的事業計劃：

1. 為升職上位鋪路

當公司希望員工可共渡時艱時，還渴望現在可升職加薪是天方夜譚吧！不過打工仔在這時間可想想兩件事：公司是否有能力在疫情後重拾以往的營運能力及自己在這段時間是否仍有發揮實力的空間。若然兩個答案都是正面的話，便應落力打拼，以協助公司維持經營能力之餘，也為自己在上司心目中累積多一點形象分。

另外，若公司向你對上一、兩級職階的職位作出凍結或裁員，這也是一個你在市道復甦後嘗試爭取的位置，至於能否升職，就要看你在這段時間的工作表現如何了。

在如此時勢還希望有得加人工？應該沒有多少人享有如此待遇吧……（Shutterstock）

2. 調整轉工計劃

企業的招聘計劃受經濟下滑拖延，打工仔要在疫情時期轉工或轉行實在不易，不過，這亦是大家重新審視事業前景的機會。

若你心儀的企業或行業在疫情中站不穩住腳，出現減薪或裁員潮，便應評估自己在未來一段時間是否還要以投身到那裏為目標（例如你有興趣投身地產行業，便應想想轉行當個業界新人是否能站穩住腳；如只是轉換工作環境，事前應想想如何提升賣盤的能力，以在新工作中一展所長）。

另外，不少企業需要時間復元，大家在未來轉工時，也要考慮將轉投的公司能否給予你所預期的薪酬待遇。

也不是所有行業在疫情間都往下看，例如網售行業便是逆市向上發展的行業，人才競爭激烈，但待遇也相應地提高。（資料圖片）

3. 開展副業、其他收入來源

是次疫情相信令不少打工仔覺得單憑一份工的收入維持生活實在不夠保障，所以大家應深思一下日後應怎樣開拓更多收入來源。

不少人會在這段時間當外賣速遞員吧，其實這也不壞，不過它未必是發展長遠副業的理想選擇（而且多人入行，競爭自然亦多），反而是善用自己興趣及專長開拓的範疇（如懂樂器的就當興趣班導師、善於市場推廣的就承包一些企業推廣項目來做），這樣發展機會不僅較多，而且額外收入亦會較穩定。

若覺得人生不應只為錢而工作，那不妨先以興趣為入手點，將兼職視為一種娛樂，而不是謀生工具。（資料圖片/黃舒慧攝）

4. 自我增值大計

市道不景時，空閒時仍是無所事事總是形着有點罪咎感的……適度放鬆不是錯，不過如想更積極地利用時間提升自己的實際工作技巧或職場心法，便應把握機會裝備自己。

多點閱讀或網上收看與職場及自我管理相相關的資訊，是最簡單的入門做法，如希望深入學習更多專業知識，多個機構最近也把網上收費課程公開免費地讓用戶修讀。

5. 設定理財計劃

市道不穩，失業率上升，很多人第一件擔憂的事就是現時的儲蓄是否足夠在未來一段日子生活，也開始對財富管理這回事有一點關心。

理財其實是一件終生也該去經營的事，若覺今天管理財富的方法效率不高，或甚至仍只是個月光族，經濟環境差或許會是鞭策你認真去學習儲蓄、投資及管理開支的動力。

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2. 理財態度及心法

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3. 參考例子

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