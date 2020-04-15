一日之計在於晨，能在起床一刻便以最佳狀態開展一天生活，對建立成功人生絕對有幫助。無論你是在家工作（Home Office）或是如常上班，都可參考以下的「早晨24分鐘建議」，持之以行的話，便會發覺人生將有全新的正向轉變。

每個早上醒來之後，你會做甚麼？都是刷牙洗臉睇電話，最多便是頹吃一個早餐便出門上班吧！

睡醒便上班，下班回家便吃飯休息，如此循環製造出來的營役人生實在磨蝕心志。其實要重掌人生主導權，不再被奴性牽着走，第一步要做的不是辭職、不是炒股票求發達，而是應該改善起床習慣，藉每天好的開局來改變人生。

「都係廿幾分鐘嘅事啫？使乜咁認真！」說得不錯啊，不過這可能就是你無法成為成功人士的一大原因吧！（Shutterstock）

起床後24分鐘應做甚麼？

由睡眼惺忪到精神奕奕地上班，應該有比靠喝一杯咖啡更健康及有效的轉捩點吧！個人習慣諮詢網站Productivityist便曾提出一項「早晨24分鐘規律生活」的建議，並把早上應做的6件事取其第一個字母命名為「SAVERS」，方便大眾參考。

SAVERS所指6件事：

SAVERS所指6件事（01製圖）

以下為6件應在起床後便做的事情（按圖了解）：

+ 9 + 8 + 7

1. 保持沉默（5分鐘）

保持沉默（Silence）是一個有效管理壓力的方法，因在默不作聲期間，人們的自我意識會較強，也對釐清思緒及思考目標與做事先後次序有一定幫助。

不喜歡冥想、靜坐內觀或禱告（如有信仰）的話，其實每早刷牙洗臉的5分鐘，也是靜靜地思考人生的好時候。

2. 自我肯定（3分鐘）

釐清腦中思緒後，便要想想實踐想法的方法。在準備早餐、更換上班衣服或化妝時，可跟自己打打氣，說些激勵自己的說話（如「我是為自己而活的」、「今天要鼓起幹勁生活」或「我要活在當下珍惜身邊一切」等），以累積信心去克服一天接下來的難題與逆境。

世間真的有很多會打擊我們自己的事情發生，唯有不斷地保持自信，捍衛自尊，才有幹勁面對更多挑戰。（Shutterstock）

3. 預視成功（2分鐘）

激勵自己後，不妨再FF（幻想）自己所期待的未來，因為有了願景後，你才會有動力去執行你的目標與計劃。另外，試幻想更具體的事情，例如別只幻想自己瘦身10磅後的樣子，更應想想自己努力地做運動減肥的過程，這會讓你更容易取得成功。

4. 簡單運動（5-7分鐘）

在早上做點運動可促進血液循環，告訴身體是時候要醒來，迎接將要到臨的挑戰。體能無法承受落街跑半個鐘的運動量？其實在家做點瑜伽動作伸展、舉幾組啞鈴等負重運動或開部Switch玩玩《Just Dance》跳兩隻舞，其實已足夠。

在早上做點輕鬆運動，可讓身體更快重拾幹勁。（Lindsay Henwood / Unsplash）

5. 輕鬆閱讀（5分鐘）

拿起電話掃掃睇新聞或Facebook的事情就留耐搭車時才做吧！這裏指的閱讀，是真的拿起一本書去閱讀（建議是一些學習自我管理或勵志的書籍），讓你早在清早已獲得一點啟發、鼓勵，提升自信。

6. 輕鬆書寫（4分鐘）

準備一本寫下鼓勵自己及確立目標的小簿子，親手寫下你心中的感受，題材可以是「你最感恩的5件事」、「今天最想完成的3件事」或「今天的To-do list」等，讓腦海對這些感受有更深刻的記憶（用筆書寫會令腦袋的印象更深，所以別用電話的筆記App了！）。

抖擻精神才開始工作，工作表現當然比上班後才慢慢重拾狀態來得有效率。（Shutterstock）

養成更好的起床習慣！

曾為世界首富，並有份創辦微軟（Microsoft）的比爾蓋茨（Bill Gates）曾說過這番話：

時間對於每一個人來說，都是公平的，不論你是誰，擺在你面前的時間，每天都是二十四小時。 比爾．蓋茨

的確，你可能不及別人富有、聰明或能幹，但在怎樣使用時間這事上，你跟世界首富的起跑線是一樣的。不想把早上的時間無原無故地浪費，除以上的「SAVERS」6招外，最好還養成以下9項的良好起床習慣！

9項良好起床習慣（按圖了解）：

+ 6 + 5 + 4

別被世界擊敗！

以上9項習慣，有些是很多人耳熟能詳的事情來，不過問心一句：你能統統都做到嗎？生活的確累人，職場也滿有打擊，也許我們再奮力也會被世界淘汰，但總不可放棄自己，任由自己被世界擊敗。

就從今天起改變起床的習慣，用幹勁去迎接職場上的挑戰吧！

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