【人壽保險】保費貴保障大？終身最抵買？　6個保險疑問買前要知

人壽保險是不少打工仔在投身職場後，便會考慮購買的一種保險產品，但在選擇及購買前，有甚麼需要留意及考慮的地方？ 在決定購買前，不妨先問自己以下8條問題，確保產品的保險範圍及特性能滿足你的生活及理財需要。

購買人壽保險的目的，主要就是要為家人準備一點保障，所以在揀選產品時，最好還是量自己需要多少保障吧！（Shutterstock）

人壽保險是眾多產品中較為人關心的一類，但在購買與否及該怎樣挑選時，卻或有點迷惘或不了解。其實從管理人生及管理財富的角度來說，人壽保險都是值得大家考慮購買的保障，以下6個提問，或許能助大家對人壽保險這產品有一點基本認識。

購買人壽保險6大須知（按圖了解）

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Q1. 初入職場，是否需要購買人壽保險？

人壽保險，是一種為保險購買者在身故後，向指定受保人提供的經濟保障。

是否有購買人壽保險的需要，着實因人而異，不過從客觀角度說，若大家在今天及可見將來都有養育父母、伴侶及孩子的打算，是家庭中的一大經濟支柱，或是肩負着處理家庭長期支出或償還債務（如按揭貸款等）的責任，便有需要購買人壽保險。

相反而言，若你並沒家庭負擔或照料家人的需要，也沒債項留給別人，人壽保險便可能對你沒有甚麼意義。（Shutterstock）

Q2. 為甚麼要購買人壽保險？

不少打工仔都抱「保險係點都要買」的心態購買保險，但大家事前應先弄清楚自己購買的為甚麼是人壽保險而不是其他類型的保險。

有這一提問，源於有些人壽保險產品是帶有儲蓄成份，會按指定條件分紅的，但大家在選購產品時，應提醒自己人壽保險的主要用途是保障家人在自己身故後仍能獲得經濟保障，而不是一種投資工具來的，因此在選擇人壽保險產品時，建議還是先從各產品的保障範圍及受保細節等判斷是否適合自己。

Q3. 人壽保險應趁早購買？

年輕人士患病風險及申請索償的機會較低，所以一般來說保費亦較少，加上年輕人接受保障的要求較高（因年輕時多為家中經濟支柱），因此，若覺得自己有需要購買人壽保險（特別是終身保險），建議還是趁年輕時購買。

Q4. 該購買哪種人壽保險？

市場上的人壽保險產品主要分為定期、終身及儲蓄3大類型，各類的特性有着不同：

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定期人壽保險：保障設年期限制，保障額高且保費相對較低，不過並沒儲蓄成分，而且隨購買者的年齡遞增，保費亦會相應增加

終身人壽保險：終身保障，在繳付保費期間的保費是固定的，不過保額會比定期人壽較低（以相同保費而言）；部份終身壽險設儲蓄成分，但要至投保的中、後期才見成效。另外，若提早取消終身壽險的話，退款一定會比原本的保費為少（因保險公司會收取相關附加費用），而且所得的分紅亦會大減

儲蓄人壽保險：設年期限制，由於是以儲蓄為重點，因此保費較高而且人壽方面的保額較低，不過投保人在投保年期完結後，就可獲得較多的儲蓄分紅

另外，部份人壽保險亦設有危疾、殘疾及收入替代等的保障，打工仔在選購時，應從自己的經濟負擔能力、家庭需要及理財計劃等方面作判斷。

Q5. 保費多少才算合理？

保費高低其實是視乎投保人的個人條件（例如的年齡、性別、吸煙習慣及家族疾病史等）及選擇保障範圍（例如想在終身壽保產品中加入危疾及殘疾保障等）而定，因此難一概而論。不過在理財角度而言，將約10%的收入用作購買保險產品，會是一個較能在日常生活及保險保障之間取得平衡的金額。

若想對保費有更明確的預算，也可使用一些網上資源（如投委會旗下「錢家有道」專頁便設有人壽保額計算機），計算一下怎樣的保額才算合理及自己所能負擔。

Q6. 保費應該月繳還是年繳好？

這該視乎自己的經濟能力及財務負擔去考慮，月繳的好處是不用一次過付款，可將保費的壓力平分在每個月之中，但連同附加費計算，支付的總金額會較多；年繳要一筆過繳付較龐大的金額，但就毋須繳付附加費。若然是有能力負擔一筆過付款，當然是年繳會比較划算。

留下一份關懷

沒誰希望與摯親別離，但生死有命，命運這回事難由自己決定，所以趁經濟能力充足時，該按家庭需要及自己的財務狀況，想想是否要購買人壽保險保障家人。年輕打工仔的收入或許不算多，但在收入中抽一點錢來保障家人生活，其實也不算太過份吧！

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