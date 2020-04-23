【理財】股票市場大跌要趁低吸納？　5大投資心法助疫情下作判斷

編按：新冠肺炎對香港以至全球股票帶來嚴重打擊，單從匯豐控股宣佈今年不派息已可見一斑。對一眾打工仔股民而言，這次股災是損失慘重要止蝕離場還是趁低吸納大手買入的好時機呢？台灣理財博客Mr. 西城早在今年2月時就撰文分享見解，大家不妨參考。 撰文：Mr. 西城

上星期五（2月21日）美股迎來2月份首次的大跌，接著又傳出意大利米蘭確診200多位新型冠狀病毒案例，歐股也應聲下跌。接著連續兩天，標普500分別下跌了3.5%、3.3%，股市一片哀鴻。我的心態則是相對淡定，或許參雜著些許興奮，因為撿便宜的時候又到了。

我之前就在eToro分享過，去年以來美聯儲就不斷拿著資金救市，加上2020年美國總統大選未過，因此股市才能一直在高點震盪。隨著新冠肺炎來襲，從中國一陸擴散到韓國、日本、甚至意大利，許多大型企業都遭受股價打擊，尤其是郵輪、旅遊、以及服務業。

去年以來美聯儲就不斷拿著資金救市，加上2020年美國總統大選未過，因此股市才能一直在高點震盪。（路透社）

我的投資組合在這三天累計下跌4.7%，其中因為配置了大量債券降低了波動性，加上黃金避險，整體而言表現好過大盤。

如果你的投資組合不跌反升？那恭喜您，您可能是萬中選一的天才，在茫茫股海當中能選到逆勢上漲的公司著實不易。若不然，您可以參考看看我接下來要分享的幾點心法，讓你能夠安心度過這一波小股災。

價值投資者5大心法（點擊下圖看清！）

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1. 手中持股不斷下跌，該停損嗎？

價值投資人該停損嗎？當然要，不過我們不會因為帳面損失停損，而是根據以下三點：

- 價格大於價值許多 - 企業優勢轉弱 - 有其他更好的選擇

價值投資人遵循的買進理由，不外乎是趁優質的公司因為短期利空因素股價下跌買入，或者觀察到某公司的未來潛在價值遠超乎現在的價格。

我們常說買進和賣出的理由應該是一體兩面，對於西城來說，買入的東西是價值，如果新冠肺炎並沒有打擊到企業的長期基本面，也不影響企業價值，那就是短期利空，不構成賣出的理由。

2. 不如就慢慢持有吧！

許多投資人會有一個心態，想先把部份沒信心的個股平倉，然後把平倉後的資金在日後的低位才再進場。大家認為怎樣？是不是又回到高低點預測的老毛病？

對於股災導致的投資組合下跌，首先你要知道，帳面虧損在你還沒平倉之前，就真的只是帳面虧損，一旦平倉，虧損就成為了現實。

投資最忌諱的就是預測高低點和虧錢。因此與其胡亂賣出，不如就安心持有，績效往往會更好。

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3. 不要賣空和對沖

在股災的時候很多投資者喜歡放空指數或是對沖來達到鎖住損失的目的，這本意本是不錯，但前提是你能夠完美的預測到股市的高點與低點。

換句話說你的技術分析能力要能贏過市場上99%以上的專業操盤手，賣空才有意義和賺錢的機會。

另外，也盡量不要使用槓桿。在股災中最容易死去的公司，往往都是負債比例較高，現金流不足的公司，對於投資者來說，槓桿開越大，也越容易爆倉。

4. 放膽買入觀察已久的公司

如果你平常就有做功課的習慣，這兩天應該會有很多公司出現令人興奮的打折，像是蘋果、Nike、星巴克、微軟、谷歌，都跌了10%以上。

巴菲特說我們要在別人恐懼時貪婪，說的簡單，但實際上卻不容易做到。

在買入前你可以思考兩點：

1. 新冠肺炎對這家公司是否是致命性打擊（依我的觀察真的很少） 2. 如果不是，這次的股價下跌是否是恐懼導致散戶賣出？

回答完這兩個問題，我想不論你是買還是不買，心情應該都會平復許多。

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5. 持有債券和黃金很好，但不要再多買了

我買入債券的理由是降低整體投資組合波動和穩定領息，黃金則是為了應對股災時市場的避險心態。AGG、TLT、IAU也確實都在這幾天發揮很不錯的效果。

但為什麼我建議不要在這個時間點買入債券和黃金呢？

第一，我購買債券和黃金的策略是資產配置，需要按照投資組合的淨值去計算，若是上漲到臨界值，照理來說我反而應該賣出！

第二，遵循價值投資「在下跌時買入，上漲時賣出」習慣，也就是逆勢投資法。

追高是散戶投資虧損的主因，當高手們都在偷偷買股，你卻因為恐慌賣出給高手們承接，賺錢的會是誰我想大家就心知肚明了。債券黃金先不買，建議過幾天觀察是否回檔，在下跌時買進會比較好。

西城小結

身為長期投資者，我們一生當中肯定會遇到許多大大小小的股災，而每一次的股災都是一次考試，有的考試就像學測、指考，把握住這次機會你就能一路順風。

每次的考試都要好好準備，我們要累積經驗，一路成長，才有機會賺到通往財富自由的及格券。後來你會發現人生的真實考驗往往複雜的更多，投資考試相對之下只要多思考，多研究，就沒那麼困難了。

【本文透過「方格子直送」計劃合作轉載，作者：Mr. 西城，原文：面對武漢肺炎以及股災，價值投資人應該抱有的心態｜Mr. 西城】

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