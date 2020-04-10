【理財】經濟低迷更要懂得管理財富　20個理財技巧30歲前應掌握

理財是一門終身事業，越早掌握，累積的財富越多。 30歲起，很多人都會踏入人生新階段，升職加人工、結婚、買樓、養育小孩，若到那時才學習管理財富，其實已錯失先機，所以仍是2字頭的你不同計較目前月入多少，早點掌握以下的理財技巧，日後的生活自然會更安穩順利。

連匯豐控股亦宣佈今年將不派息，就是疫情對經濟帶來的影響真的很糟。（資料圖片）

新冠肺炎疫情對香港經濟的打擊很大，裁員、減薪及失業等新聞雖不絕於耳。市道不景，也令不少本來以佛系心態管理財富的年輕人開始有所轉變，希望趁這段經濟衰退期掌握良好的理財技巧，以為經濟復甦時作好準備。

以下所建議的20個理財技巧，好應在30歲前便全部掌握，以在未來步入人生各階段時，會有充足的資產及方法去應付各種變化。

30歲前應掌握的20個理財技巧（按圖了解）：

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1. 學會設定財務預算

理財的第一步，就是要衡量自己有多少收入，然後設定一個可實行的財務預算計劃。別少看這一步，因為它將決定你往後使用及管理資產的方法，它也是方便你追蹤資金動向及計劃享樂人生的指標。

若是不懂如何設定理財預算，可試從坊間常用的「80/20原則」或「50/30/20原則」入手，以為儲蓄及消費之間作出合理安排。不過謹記在設定好這預算後，便要遵從它去管理資產，不許再隨意使用或調動金錢。

2. 每日審視開銷

每夜花5分鐘看看自己當日的開銷，評估一下自己的消費行為有否偏離預算的安排。習慣審視自己每天的消費行為，可讓你在往後管理財富時有更清晰的了解。

已婚人士（或已有穩定伴侶人士）也可跟另一半一起計算每日開銷，一來可作互相提醒，減少過度消費的機會，二來彼此亦可為買樓、結婚等目標一起合作、努力。

每天都要回顧消費紀錄聽似麻煩，但其實只是計算自己一天的開消，不算困難吧！（Shutterstock）

3. 每月進行結算

「人工得咁少，仲做乜嘢結算吖？」但換個角度想，若月入不多時也不了解自己的消費習慣是否健康，甚至每月仍遲繳交信用卡費用或透支儲蓄，你又有信心在收入增加後，能懂得管理自己的資產嗎？

進行結算其實不難，要準備的就是最近的收據或開支紀錄、計算機及一本用來計算用的簿，然後把所有支出的金額加起來，再與銀行提款紀錄及信用卡月結費等比較，看看總數是否一樣。另外，若然發現數目有怪異，也可能是被人盜用了信用卡，此時應盡快向銀行查詢及跟進。

4. 設定理財目標

純粹「為儲而儲」的理財方法很易會令人失去動力，更理想的做法應是訂立一些人生大計，然後為它設定理財目標，為儲蓄及投資等注入多一重意義。

理財目標應分為「長期」、「中期」及「短期」3種，例如長期是為退休生活作準備、中期是為成家立室，短期則是用於準備一筆隨時可應用的緊急資金等。

設定理財目標的一個技巧就是「要具體」，例中期目標為置業，就別將目標設定為「儲筆錢買樓」，而是如「儲30萬元做首期」等實在的數字，給予自己一個明確的目標。

5. 計劃理財進程

抽點時間去計劃自己的理財進程，例如是設定「儲第一個10萬元」、「去working holiday」及「結婚」等里程碑。初次這樣做確會花一點時間，但自此你便更能掌握自己的理財步伐，且不會在管理財富的過程中感迷失。

若在設定財務進程時感困難，不妨找專業的理財顧問協助。（Shutterstock）

6. 為退休生活作準備

65歲後的你會怎樣生活？這對30歲未滿的你來說聽似遙遠，但換個角度想，若能早點開始為退休生活做準備（如投資基金用於退休），所累積及滾存的金額自然會越多。

除MPF強積金外，建議另儲最少10%收入用於退休生活，但若目前真的沒多餘資金的話，就待人工有所調整時才儲吧！

7. 養成精明消費習慣

理財不等於禁止享樂，重點是要有節制及買得夠精明。

在買衫買家品前，不妨先去格價，找到最抵價錢的一家店舖才付錢；知道哪個月份會有減價促銷的，事前就忍忍手不心急去買。當你把格價變成一種生活習慣後，它會在你不知不覺間幫你節省很多錢的。

8. 避免衝動性消費

「一見就買」的感覺很爽，但亦是很容易令人「使凸」的原因。

一個理財精明的人是會在付錢前先再三作考慮，確定自己是需要那件貨品，且不會影響自己的儲蓄計劃時才購買，特別是現今網購盛行，讓自己有24小時作考慮後才決定是否付款吧！

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9. 製作購物清單

要避免有衝動性消費，最佳的做法便是預早製作一張購物清單，然後只購買清單上所列出的物品，不作多餘消費，然後你便慢慢發現儲蓄正在增加。

此舉另一好處就是可避免漏買任何東西，即同時減省回頭再買的時間，一舉兩得。

10. 預設非經常開支賬戶

非經常開支可包括在假日間的購物消費、旅行時的使費或其他一次性的支出。預設一個專用來處理這些支出的賬戶，便可避免這些開支打亂了理財計劃。

有些支出是每年一次的（如繳交保險費用、交稅等），也可先行每月在這賬戶裏存起些錢，那在繳費日期到臨時不會打亂陣腳。

11. 設立緊急應用賬戶

很多人在消費透支時會選擇使用信用卡「頂住檔」先，其實這是不健康的。

最好的做法，是開設一個專為處理緊急事項而使用的賬戶，內裏最好有足夠3至6個月生活的資金，一來可避免信用卡罰息所帶來的開支，二來也可在失業或工作轉型時支撐生活。

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12. 專心為事業打拼

要實踐理財計劃，最基本亦是最重要的一點當然是有持續、穩定且足夠的收入（所以專心工作不一定只是奴性驅使呢）。努力工作以求獲升職加薪是一個方法，但亦謹記要經常更新自己的履歷，以獲更多人賞識的機會。

另外，大家亦應多在工作領域中建立人脈，說不定日後「搭上搭」，就會出現更多適合自己的新工作機會。

13. 善用員工福利

公司如有提供醫療保健或牙醫保健等福利便應善用，免得浪費。所以應時刻攜備醫療卡，記得每年檢查年齒一次，在有需要時便把握機會使用。

另外，如公司有提供特別的員工購物優惠，適合的話也不妨使用，因慳得就慳是值得欣賞的理財態度。

14. 養成儲蓄為先習慣

每在出糧時，第一件事應先將錢用在儲蓄上！畀家用、交卡數都是重要，但大家應養成一個有錢就存起來的習慣，以在管理財富時會更有彈性。

大家可在出糧戶口設定自動轉賬功能，將部份人工轉賬至專為儲蓄而設的戶口，這樣就不會忘記或因一時鬆懈而放棄儲錢。

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15. 追蹤理財進度

定期檢視自己的理財進度，可了解所訂立的目標是合理還是遙不可及，也可看到自己的自律性是否足夠。

就算有關金額並不多也不緊要，早點養成這個習慣，至日後收入增加或有更多理財目標時自然會懂得應付。

16. 保護你的儲蓄

儲錢要講恆心及自覺，努力多時的成果更要保護，因此要將儲蓄放在一個不容易提取的地方，例如是用來做定期的銀行賬戶，就算是硬要取回也得繳付一定手續費，這或會是令衝動的你開始欲步的原因。

至於要應急的話，就拿緊急應用賬戶的儲備吧！

17. 尋找朋友支持

管理個人財富是很個人的事，但這不代表將朋友拒諸門外。不妨跟你信任或對你了解很深的朋友分享你的理財心態及方法，總有些人會很鼓勵你這樣做，讓你在實踐理財計劃時更有信心。有了這種朋輩間的支持，你便會更容易達成你所預設的目標。

18. 查閱信貸報告

在開展以上的理財計劃及習慣時，最好亦同時查閱自己目前的信貸評級報告（特別是以往有遲交卡數或欠債紀錄人士）。現時大家每次得花費$280才能獲得報告，但查閱報告後，你便可更方便及準確地設定理財目標，也可更了解自己需要在哪些地方作出改善，特別是有意置業並須向銀行申請按揭人士，這更是重要。

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19. 讓回饋成為習慣

應抱感恩之心去對待你現時所擁有的一切，而最好的方法就是把這份幸福與別人分享，回饋給社會。定期捐獻、多做義工或是用你善長的方式來協助別人，只要是定期去做，你便會更珍惜你所擁有的一切。

20. 保持身心健康

在生活、儲蓄與享受人生三件事之間應取得平衡，這也是學習理財的一個關鍵。養成定時作息習慣是最基本的要求，因健康好壞是可對生活、儲蓄及享受人生有着決定性的影響，另外，在確保儲蓄已足夠應付日常生活及未來計劃時，不妨花些金錢來討自己開心！

年輕就是最大本錢！

經濟不景氣對累積資產比較多的人影響較大，仍是2字頭的你收入也許不多，但在逆市中所受的影響亦相對較少。就趁這段市道不佳日子早早掌握以上的理財技巧，至他日經濟好轉，你又獲得升職加人工機會的時候，今天的努力自然會有相應的回報。

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