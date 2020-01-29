【理財】職場新人短期儲蓄秘技！每月小額存錢　這樣儲出投資本金

進入職場後，養活自己即是理所當然，但一個月究竟可以存到多少？ 還記得，接到錄取通知那晚，開始幻想著領薪後開銷可以較為活躍，但以「小資女存錢法」作為關鍵字進行存錢計劃參考後發現，結果並非想像中的美好，始終無法擬定出適合自己的存錢方法…… 因此，本篇文章想分享另類的存錢方法，雖然不是幾個月就可以存到大筆的存款，但仍能每個月存到「小小」筆的存款。

本篇文章想分享另類的存錢方法，雖然不是幾個月就可以存到大筆存款，但仍能每個月存到「小小」筆的存款。（《金錢戰爭》劇照）

在分享之前，想說明一下：為什麼小資女存錢法並不適用於我自己，主要原因是薪水將每月開銷預算列出後，剩餘的錢並不多，因此想出這「短期存錢法」，先以學生時期費用開銷做為基礎開銷，待薪資狀況穩定後，每三個月依情況調整比例，因此本方法並非適用於長期儲蓄。

▼▼▼按圖放大，了解短期存錢法如何運作▼▼

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簡單來說，就是利用自己剛進職場的3-5年裏固定每月小額存款來讓自己有第一筆的投資基金，同時，更可以在這短期的時間內去了解經濟市場動向，至少先存到一小筆的存款，以利於往後有機會可以做投資基金。

雖然現在經濟不景氣，但生活還是要過，身為小資女的你，又是怎麼存錢的呢？歡迎留言一起分享討論喔！

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