【世代矛盾】年輕就是原罪？　當一蟹不如一蟹成永續時代議題…

在今天的職場裏面，很容易聽到三、四十歲或以上的上司說：「現在的年輕人真是沒責任感」、「很多年輕人都是廢青」、「現在的年輕人和我們那時候差得遠」…… 究竟是現在的年輕人真的這樣「廢」，還是社會中出現了「一蟹不如一蟹」的詛咒呢？

世代真的一蟹不如一蟹？（按圖了解）：

+ 4 + 3 + 2

現在這一代上司 當年也受上一代批評

我記得我剛剛踏進社會的時候，年長的一輩對當時(大約二十年前)的年輕人就有這樣的評價：「新一代的大學生質素真的良莠不齊」、「這一代大學生的英文水平真的很差」。

上位之後模仿上一代批評新世代年輕人

好了，到了二十年之後的今天，不少這群曾經被批評為「良莠不齊」、「英文水平很差」的人都上了位，成為了新一代年輕人的前輩上司。他們卻又不知不覺間在思想行為上模仿上一代，覺得新一代的年輕人一蟹不如一蟹並且加以批評。

問題出於批評年輕人的傳統

有時我會這樣想，以自己年代最好的地方，去對比別人年代最差的地方，總會找到巨大的批評空間。我們這一代在年輕的時候忍受上一代的批評，讓「批評年輕人」成為了我們的準則，變成了我們的信念。在二十年後出頭上位的今天，我們竟在模仿我們當年曾經討厭的前輩，以同樣的口吻去批評新一代年輕人。當然有些人會說：「當年我們英文程度欠佳還可以補救，但今天的年輕人卻是有態度問題啊！」其實重點並不在於「所批評的事情」，而是「批評年輕人」這套傳統。

「長江後浪推前浪」信念不復再

我記得在我讀小學的時候，在電視機中、傳媒中、成年人的口中，聽到的都是「長江後浪推前浪，一代新人勝舊人」。但這套正面的思想，卻被今天「一蟹不如一蟹」的信念所掩蓋。在這種集體信念轉移當中，肯定出現過一個轉折點，令主流論述作出一百八十度的轉變。而我認為，這個轉折點就出現在90年代中期左右，香港大學學額大幅膨脹，而嬰兒潮世代卻正值他們事業中的巔峰時期中發生。

結語

現在值得大家擔心的是，不是年輕人是否真的一蟹不如一蟹，而是「一蟹不如一蟹」會否成為社會共通信念，一代一代的延續下去，令今天的年輕人在二十年之後，再以同一口吻批評未來年代的年輕人。當職場，乃至社會繼續以「一蟹不如一蟹」的框架去評價比他們年輕的一代，世代矛盾只會繼續延禍下去，令每一代的年輕一代繼續躁動不安。

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