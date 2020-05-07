【世代矛盾】缺上進心實迫不得已？　別再以獅子山精神勉勵年輕人

「無論怎樣努力也無法上位！」、「叫我放眼將來但我卻看不到將來！」，相信是今天不少八、九十後的心聲。那種努力付出了卻看不到將來的鬱悶，聽到老一輩說「獅子山下精神」這類明鼓勵暗炫耀的憤慨，相信只有當事人才感受得到。 年長一輩經常說年青一代缺乏上進心，但究竟缺乏上進心是因還是果，實在值得深究。今天半宅職薯就和大家一起探究香港的發展，以揭示出缺乏上進心，其實是迫不得已的時代發展結果。

年輕人缺上進心實屬迫不得已？（按圖了解）

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香港有今日的繁華，實多得獅子山精神不少，然而時搬勢逆，若仍迷信它是成功的唯一法則，只會隨時弄巧反拙。（資料圖片）

上世紀七、八十年代的經濟起飛

在上世紀七、八十年代，香港經歷經濟起飛，社會出現大量職位空缺，造就了大量只憑基礎學歷已能晉升成為中階管理層的機會。戰後嬰兒潮一代，也是當時佔香港總人口近四成的一代，幾乎享盡經濟起飛的好處。嬰兒潮一代雖然競爭依然激烈，但在戰後百廢待興，對上崗位沒有上一代填充，橫向對手亦沒有父幹，抬頭一看晴天萬理，他們都在一個相對非常公平的環境之下競爭。「英雄莫問出處」，是當時的共通信念。

九十年代移民潮造就大量中層空缺

到了九十年代，雖然受全球一體化影響，大量香港工業北移到內地，但起飛的金融地產市場卻造就了不少賺錢的機會。再加上由1990年至1994年間，平均每年六萬人移民到海外的移民潮，令社會突然出現了大量管理階層及專業職位空缺。令大量來自基層工作的勞動人口得以加速晉升成為管理層，造就了不少「香港仔」的成功故事。而這些「香港仔」的特色，就是認為自己的成功全歸功於自己的努力。

嬰兒潮一代乘時代之利搭上通往成功的順風車，但他們卻不知尾班列車早已開出，並沒預位位置予新一代年輕人。（Shutterstock）

八、九十後成長於一浪又一浪的經濟衰退之中

如果說嬰兒潮一代的積極，是因為成長於香港經濟起飛的階段，那麼八、九十後的消極失落，便是受到一浪又一浪的經濟衰退所影響：九十年代尾的金融風暴；2003年的沙士；2008年的金融海嘯，迫使八、九十後建構出另一套較負面的世界觀。

提升學歷以上流經已失效

建基於嬰兒潮世代在七十年代至九十年代的成功經驗，這世代特別相信學歷對於事業的正面影響。無他，當年香港只有兩所大學，不少這一代人只有中學或者初中程度，當然會覺得專上學歷能夠帶來上流的美好結果。

這種對於高學歷的迷信，結果成為下一代八、九十後的詛咒。隨著九十年代後專上學額大幅擴張（特別是當時認受性受爭議的副學士課程），專上學歷的競爭力已大不如前，而到了今天更經已變成基本要求。

但無奈地，追求學歷也需要成本的：時間成本、學費成本、機會成本。我個人就有這樣一個觀察：當年成績普通，在中學畢業後便出來社會工作的人，在多年之後因為累積了工作經驗，收入竟比大學畢業的同學更加高。當然，教育是長遠投資，但遇到這種情況，能夠令人不氣餒嗎？

但在上一代父母的學歷迷信驅使下，八、九十後仍然被灌輸「學歷是上流關鍵」這套信念，甚至產生為了完成專上課程引致家庭經濟環境拮据，及造成巨大心理壓力的情況。學費是付出了，時間是付出了，卻只能和其他對手打個平手，學歷追求成了大部分人都是輸家的遊戲。而今時今日那些擁有超高學歷的博士畢業生呢？既在學界內不容易取得教席；在學界外卻受到過高學歷的羈絆，造成難以放下身段的尷尬局面。

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上流空間收窄

承接上面所述，我們不得不再提及在上世紀乘著經濟起飛及移民潮加速上位的「香港仔」。這群「香港仔」不但在年輕時已成功上位，更在往後二、三十年不斷延後的退休年齡浪潮下，長時間佔據中高層職位，以連鎖反應引致職場上流通道停滯。即使嬰兒潮世代在今天退下來，前面仍然擠塞著大量人排隊等候上位，八、九十後能看到寬廣的未來嗎？

當然看到這裡，有讀者可能會說：「今天的年青人沒有一份工做得長，是他們自己放棄自己。」但其實當我們看深一層，今天的職場環境和上一個世紀已經有了巨大的轉變。上一個世紀的職場環境比較多垂直的晉升階梯，讓打工仔按年資及能力一步一步向上爬，也比較著重情誼。但今天的職場環境呢？一個僱員必須要橫向的不斷更新多種技能，才能在萬變的職場環境中跨領域求存。清晰而易於跟從的晉升階梯，已經變得愈來愈罕有。

年青人無法享受經濟改善的成果

在過去的二十多年間，香港遇到多次經濟下滑，但每次接著也獲得經濟復甦。但問題是，每一次的經濟復甦大概只令富者越富。君不見過去十多二十年物價攀升，但畢業生的收入卻沒有相應改善的情況嗎？上一個世紀的「滴漏效應」、「知識改變命運」 等說法，在今天已然失效。

而對於那些沒有父幹，付不起買樓首期的年輕人，不斷攀升的租金只令他們更難儲錢，距離置業越來越遠，令一無所有的年青人更加難以向上爬。這種遭遇，難免令年青人萌生「香港是有樓的人的天堂，卻是無樓的人的地獄」這種想法。

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結語

年青人看不到將來，何來上進心？「獅子山下精神」其實只適用於上世紀特定時空，特定人群，並不適用於今天學歷貶值，上流通道收窄的社會環境。即使時下環境鼓勵創業，實際情況卻是大部分人不具有創業家的天資，亦沒有所需的資本。

嬰兒潮世代出生於經濟起飛的環境，自然對世界有一種較積極的看法，認為一切都可以憑自己的努力得來，卻忽略了社會環境給他們乘了順風車。而最大的問題是，舊一代的思潮，依然希望把上世紀「香港仔」的成功法則強加於今時今日的年青人身上。截然不同的出身環境，南轅北轍的信念，造成一浪又一浪的世代磨擦。

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