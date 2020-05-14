【政府工】家庭學資處聘助理經理　月薪31k　3年行政經驗可申請

在職家庭及學生資助事務處（家庭學資處）現公開招聘助理經理，此職位為非公務員職位，申請人如具備大學學士學位及3年全職行政工作經驗，即合符資格申請。

香港今年的就業市場疲弱，失業率攀升至4.2%，要在這時找薪高糧準的新工作，也許政府工會是不錯的選擇。

在職家庭及學生資助事務處現時招聘合約助理經理一職，合約期為一年，對正在思考事業未來或計劃轉換工作環境的打工仔來說或是值得考慮。

家庭學資處合約助理經理其中一個職責是要督導員工管理資助計劃，為計劃管理提供支援、覆核和審批申請。（Shutterstock）

在職家庭及學生資助事務處的助理經理招聘詳情（按圖了解）：

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主要職責

在職家庭及學生資助事務處合約助理經理職責：

1. 督導員工管理資助計劃，為計劃管理提供支援、覆核和審批申請等；

2. 協助就投訴、上訴、一般查詢，以及由區議員、非政府機構、關注團體等提出的查詢／轉介擬備回覆；

3. 執行計劃的特定支援職責，例如熱線服務、審批指引的檢討、用戶驗收測試、統計報表、津貼發放等；

4. 協助計劃的宣傳工作；

5. 就辦公室行政提供行政支援；以及

6. 處理由上級指派的其他工作

入職條件

只要滿足以下要求，申請人便符合招聘資格：

1. 持有本港大學學士學位或同等學歷；

2. 取得上述學歷後，有最少3年全職行政工作經驗，並在政府部門／公營機構有督導階層工作經驗或管理政府財政計劃的工作經驗佔優；

3. 中英文俱佳，並在綜合招聘考試兩張語文試卷（中文運用及英文運用）中取得「2級」成績，或具備同等成績；

4. 具備良好電腦應用知識；

5. 人際關係及溝通技巧俱佳

工作詳情

家庭學資處合約助理經理的月薪為31,795元，此為非公務員職位，合約期為1年，工作地點為九龍觀塘，招聘廣告亦特別標明，獲聘者或須輪班當值、不定時工作（包括星期六、日及公眾假期）及超時工作。

申請手續

此職位的截止申請日期為5月26日，只接受郵寄和親身遞交申請。申請表格民政事務總署各區民政事務處民政諮詢中心或勞工處就業科各就業中心索取，也可從公務員事務局互聯網站下載。

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