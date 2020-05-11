【公務員】司法機構聘執達主任助理　起薪15.5k　中四畢業可申請

想搵工或轉工？新冠肺炎期間希望找一份穩定的工作，公務員可能就是一個不錯的選擇。司法機構現公開招聘執達主任助理，此職位為公務員職位，申請人只需具備中四學歷即合符資格申請。此職位申請截止日期為5月22日，有興趣人士可以儘快申請。

司法機構現正招聘的執達主任助理(資料圖片)

受新冠肺炎（Covid-19）影響，本港經濟轉差，2020年第一季的失業率更上升至4.2%。不少打工仔的生計大受影響，有人被停職、減薪，甚至被裁員。

想搵新工的打工仔，不妨留意一下政府司法機構現正招聘的執達主任助理，因為申請者只需完成中四學業（或具同等學歷）即可申請，起薪每月$15,560。

司法機構現正招聘的執達主任助理，完成中四學業，或具同等學歷即可申請，月薪為15,560至27,145元，主要負責送達傳訊令狀／傳票、申索書及其他法庭文件，以及協助執達主任執行各類手令及令狀等工作。 (蔡正邦攝)

司法機構的執達主任助理招聘詳情（按圖了解）：

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主要職責

司法機構的執達主任助理的職責包括送達傳訊令狀／傳票、申索書及其他法庭文件，以及協助執達主任執行各類手令及令狀。另外，此崗位或需不定時工作，並可能會被調派至差餉物業估價署工作。

入職條件

只要滿足以下要求，申請人便符合招聘資格：

1. 完成中四學業，或具同等學歷； 2. 擅長戶外工作； 3. 具備相當於中四程度的中、英文語文能力；能講流利粵語及英語。

人工福利

司法機構執達主任助理的月薪為15,560元，是公務員職位，試用期為三年，頂薪為每月27,145元。

申請手續

此職位的截止申請日期為5月22日，只接受郵寄和親身遞交申請。申請表格民政事務總署各區民政事務處民政諮詢中心或勞工處就業科各就業中心索取，也可從公務員事務局互聯網站下載。

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