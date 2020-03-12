【無薪假】外賣送餐多勞多得月薪可上萬？　5大兼職可解燃眉之急

受着新冠肺炎（俗稱武漢肺炎）疫情影響，不少企業得要求員工放無薪假、縮減工時、減薪甚至裁員解僱來紓減經營成本，也令受影響打工仔得靠兼職或炒散等工作來幫補家計。雖然市道不景，要找臨時工也不是容易，不過大家或可考慮以下5個相對容易搵工的行業，以賺點收入緩解燃眉之急。

被迫放無薪假是無奈，卻不代表只能靜靜坐在家中，等待復工的一天。（Shutterstock）

想做兼職怎樣入手？

要由零開始尋找兼職說易不易說難不難，但在正式開始搵工前，大家可先問自己有哪些強項或專才，然後想想自己能否藉此將能力轉化成賺錢的工具。一般來說，兼職主要是分為「創造價值（如開店、做自媒體）」、「提供技能（包括專業知識及體力勞動）」和「利用現有資產再作投資」3種，了解自己的強項在哪裏，應可更易找到兼職及更快獲得發展機會。

以下5個建議的兼職，相對不用太高的知識門檻，對一時間收入大減的打工仔來說，不僅是不錯的臨時工選擇，甚至還可以成為長期經營的副業。

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5種放無薪假時適合做的兼職 （按圖放大）

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1. 外賣送餐員

疫情令很多人都不敢出外用餐，寧願叫外賣在家裹腹，因此如Uber Eat、Deliveroo及Food Panda等送餐服務在這段時間便大受歡迎。例如有外送平台指，單是1月至2月的訂單量已足足增加了一半，可見在疫情下，外賣送餐的工作需求有多大。（資料圖片/吳煒豪攝）

擔任兼職外賣送餐員的門檻不算高，基本上只要願意外出四處走工作的人都可以應徵。一般來說，只需在網上遞交申請並上傳所須證明文件，然後參加外送平台舉辦的簡介會，即可開始在網上接單返工。

收入：外賣送餐員主要分為步行送餐（俗稱步兵）及電單車/單車送餐兩種，前者時薪約$50至$85，後者時薪則為$80至$120，而且是多勞多得，只要肯做又接單接得快，收入便可隨即增加（曾有外賣員，近月的月入可多達5萬元）！

注意事項：要留意，這些平台的外送員其實是以「自僱人士」的身份任職，因此並不會受到勞工法例的保障。另外，外送員的收入得按接單多寡而定，因此收入未必穩定。

2. 網上補習老師 （Online Tutor）

學童仍在停課，學業進度自然受到影響。不少家長在這段時間會拜託補習老師幫助指導孩子，而為着防疫，也有家長要求補習老師提供線上補習服務。（資料圖片/王寶瑩攝）

疫情不僅令中小學學童得停課至4月，但倘若日後復課，可以預期很多學童需要努力追趕學習進度，補習老師的需求亦應會相應增加。除傳統的上門及到補習社授課，近期亦興起網上補習，如網上問功課的Snapask及專教授語文的Amazing Talker等線上學習平台都有一定捧場客。

如大家的學歷不差，耐性亦不錯，可一試在這段無薪假或失業時間當兼職網上補習老師。一般來說，只要在網上遞交申請，上傳證明文件並得到平台批示後，便可開始尋找學生。

收入：學費視乎導師學歷及學生所屬年級，時薪由$80至$500不等。一些中介平台有列出學費價格作參考，但要留意部份補習中介網會收取首兩星期的學費作為介紹費，接補習前應了解清楚。

注意事項：自備教材、電腦、視像鏡頭、視像會議軟件（例如Zoom）；能在安靜的環境進行較佳。

3. 微網紅（Micro-Influencers）

KOL不是人人做到，對朋友圈有影響力的微網紅，參與的門檻就相對較低。（資料圖片）

微網紅即社交平台如Facebook、IG上有300至50,000追蹤人數（Followers）的用戶。他們可藉於在社交平台上發佈協助客戶宣傳產品的內容來賺取收入。成為微網紅的門檻不高，一般吸引20至35歲的年輕人加入，如大家累積不少人脈，對潮流有觸覺和喜歡玩社交媒體的人，或已勝任微網紅的工作。

注意事項：所有照片及帖文需按客戶要求拍攝及編寫，另外，與追蹤者進行更多互動，例如回覆留言，才能得到更多工作機會。

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4. 倉務員

專業能力不多或學歷不高，肌肉卻是發達人士，在無薪假期間或可考慮當兼職倉務員。倉務員是一個講求體力的工作，職責主要是在貨倉內搬運貨物、核對貨物數量和統籌送貨及收貨安排。

收入：平均時薪約$50至$65；如有駕駛剷車執照，或可至時$80。

注意事項：倉務員需要大量體力，平日少搬抬的話，會容易用錯姿勢而受傷。另外，倉務員工作有時空閒，但一忙起來卻可整天在貨倉內忙得不見天日。

5. 代購或開網店

若有留意開時尚產品行銷動態，又有辦法找到門路入貨及銷售，開網店或做代購未尚不是一個出路。（Givenchy官網）

網店類型有很多，例如時尚衣飾、食物、日常用品、美容產品及手作等。如果你熟悉以上特定產品，亦能善用各種平台訂貨或有門路進貨，便可以考慮在Facebook、 IG、Carosell等平台經營開網店或代購。例如，近日口罩及清潔用品大有需求，如大家有門路訂購相關用品，亦可幫他人訂購物資，賺取其中手續費。

收入：按訂單多少及商品種類而定

注意事項：宜收取客人訂金才訂購物資，免得到貨後客人棄單，變相要倒貼。另外，產品標價不宜高於就近藥房的價格，否則定價過高難有客人購買（可參考同類型網店的標價）。準備各種帳戶供客人付款，如銀行過數、Payme、轉數快、支付寶。

無薪假期間可否做兼職？

也許有些打工仔會擔心，雖然公司要求大家放無薪假，但彼此的僱傭關係在法例上仍是生效的，不知在這段時間找兼職會否犯法。其實，《僱傭條例》是沒就「做兼職」這行為列明規定，反而批准與否是要按僱主與僱員在合約上怎樣列明為準。

當然，既然公司已要求大家放無薪假，僱員如希望在這段時間爭取秘撈權，便應跟公司提出放寬秘撈的限制作為其中一個條件，以保障自己放無薪假時仍可兼職增加收入。

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