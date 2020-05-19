【人際關係】同事愛放負傾公事都難？　4招救人自救免陷情緒黑洞

職場上會遇上很多不想跟他們相處的人，例如總是充斥負能量的同事，每跟他們談公事時，總得陪他們放負好一陣子才能進入正題，浪費不少時間。 若不想被他們這種情緒影響或阻礙自己的工作時間，以下4個與負面同事工作的技巧或者幫到你！

如果同事在工作時間不斷呻，那對他、對你或對團隊都冇益。(priscilladupreez/unsplash)

「今次死梗啦！」、「好灰啊……」、「做人真係辛苦！」香港地做人難，同事間呻兩句也無可厚非。不過如果同事在工作時間不斷發放負能量，甚至讓情緒影響工作進度，那對他、對你或對團隊都沒甚麼益處。為了大家著想，可以參考與4個與負面同事合作的建議。

4個與負面同事合作的方法 (按圖放大)

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1. 設溝通時限

如果你很容易被人影響心情，卻無法避免地要與負面同事傾公事的話，就應為彼此的溝通預設時限，例如是10分鐘左右，並要求自己在這10分鐘內與對方把公事商討完。

如果同事在談論公事期間放負，那怎麼辦？首先，由於你仍有工作在身，所以實不宜浪費太多時間去聽他們訴苦，另外，你也要確保自己是能承受他們的負能量，若發現話題已變成一個解不開的死結，或是自己也在一起放負時，就懶理預設時間還剩下多少分鐘，趕快完結話題吧！

2. 用事實提醒對方

負能量爆燈的同事很多時都會被情緒沖昏頭腦，這時可用事實來提醒他們要重拾理智。

例如，當你預視到同事又要呻這呻那時，就算立即提醒他們「今日7點要搞掂」、「今個月target是20萬」、「隔籬team同事等緊我哋交功課」，嘗試用時限、工作內容、成效等事實去提醒對方，讓他將注意力重投工作中。

3. 不觸碰敏感話題

要避免同事跟自己放負，當然是別談及會令他們產生負面情緒的話題。例如，對方最憎A上司，一提起他就會七孔生煙，你就盡量避免談及這個話題；相反，你注意到對方談及一些話題心情會較好，就好好記着，在對方心情不佳的時候適時轉到該話題，讓對方轉換心情。

4. 支持、鼓勵、欣賞

負面思考是一種習慣，當負能量同事習慣批評一切，自然也會習慣否定自己，所以，給予適度的鼓勵，是一個抵消同事負能量的方法。當負能量同事表現好時，不妨大方讚美對方，讓他看見自己好的地方，即使不會改變對方的思考習慣，也能令對方心情變好。團隊合作時，同事心情好，自己心情也會更好，何樂而不為？

工餘時間

以上建議純粹適用於辦公時間，以保持效率為出發點。至於放工之後，你當然可以跟不開心的同事好好傾談，了解對方有甚麼困難，如果情況難以處理，也可鼓勵對方尋求專業協助。

做多咗？其實香港人工時長，見同事多過見家人，好好關心他們，對自己對人家都有好處。說不定就是你輕輕伸出的援手，正正就能把他們拉離深淵呢！

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