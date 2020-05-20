【曼德拉語錄】「用我爬起來的次數評價我」　10大名言打工仔啱聽

特首林鄭月娥早前錯誤引用南非已故總統曼德拉（Nelson Mandela）的說話，引起一陣小風波，甚至一夜間人人都變了曼德拉，「偽．語錄」充斥Facebook等社交媒體。
其實曼德拉的傳奇人生及堅毅鬥志是值得打工仔學習的，以下精選10句已fact checked的曼德拉語錄，希望能助你啟發人生，並在職場有更好表現。
曼德拉一生為南非的種族平權奮鬥。（路透社）
曼德拉說過︰「為了和平，勇敢的人不害怕原諒他人。」相信若他仍是在生的話，即使知道特首林鄭月娥在公開場合講錯自己的名言，也會感不介意，並會原諒她吧！
不過話說回來，曼德拉到底有哪些勵志、能啟發後人的名言呢？一齊看看10句打工仔可有所得著的說話吧！
10句曼德拉的名言 (按圖放大)
1. 【職場人際】
只要我們願意信任、願意發掘人性中的善， 人與人就可以成就好事。 (We signal that good can be achieved amongst human beings who are prepared to trust, prepared to belief in the goodness of people.)
我在談判中學習到：只有先改變自己，才能改變他人。 (One of the things I learned when I was negotiating was that until I changed myself, I could not change others.)
在職場應該廣結朋友，少樹立敵人，工作起上來就會更得心應手。而要和同事成為朋友，首先要做的，是不要把對方當成敵人。
【處事態度】
不要用我的成功來評價我，用我跌倒又爬起來的次數來評價我。 (Do not judge me by my successes, judge me by how many times I fell down and got back up again.)
當我跨過一座高山之後，我發現面前有更多的高山在等我。 (I have discovered the secret that after climbing a great hill, one only finds that there are many more hills to climb.)
一個有夢想又永不放棄的人就是贏家。 (A winner is a dreamer who never gives up.)
如果安於現狀，生命就會失去應有的熱情。 (There is no passion to be found playing small in settling for a life that is less than the one you are capable of living.)
￼在處事態度上，打工仔可以效法曼德拉三件事︰「無論多困難，都要堅毅不屈地做好工作」、「勇於接受不同項目的挑戰」及「對工作充滿熱情」。
曼德拉雖於2013年逝世，但他的意志在今天仍感動世人。（jphnry/unsplash）
【自我管理】
以仿佛沒有人在看着的心態生活，以仿佛所有人都在聽的心態說話。 (Live life as though nobody is watching, and express yourself as though everyone is listening)
願影響你決定的是希望，而不是恐懼。 (May your choices reflect your hopes, not your fears.)
我從未試過失敗，我一直在成功及學習。 (I never lose. I either win or learn.)
勇者也有感到害怕的時侯，不同的是他會戰勝恐懼。 (The brave man is not he who does not feel afraid, but he who conquers that fear.)
只有不在乎別人的眼光，才能忠於自己的想法；只有重視自己，別人才會重視你。只有一直從失敗中學習，才有機會贏。；只有戰勝恐懼，才能繼續下去。
相信自己
有人說︰「說甚麼話，你就是怎樣的人。」看完曼德拉的金句後，你覺得他是一個怎樣的人？在職場人際、處事態度、自我管理方面你又有甚麼看法？不管你是否同意曼德拉所說的，在職場上要成功至少要如曼德拉一樣，相信自己總有一日會成功！
（參考資料︰Guardian、Inc.、Nelson Mandela Square、Life Lessons of Wisdom & Motivation、The Dream Walker: Just Walk It）
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