【曼德拉語錄】「用我爬起來的次數評價我」　10大名言打工仔啱聽

特首林鄭月娥早前錯誤引用南非已故總統曼德拉（Nelson Mandela）的說話，引起一陣小風波，甚至一夜間人人都變了曼德拉，「偽．語錄」充斥Facebook等社交媒體。 其實曼德拉的傳奇人生及堅毅鬥志是值得打工仔學習的，以下精選10句已fact checked的曼德拉語錄，希望能助你啟發人生，並在職場有更好表現。

曼德拉一生為南非的種族平權奮鬥。（路透社）

曼德拉說過︰「為了和平，勇敢的人不害怕原諒他人。」相信若他仍是在生的話，即使知道特首林鄭月娥在公開場合講錯自己的名言，也會感不介意，並會原諒她吧！

不過話說回來，曼德拉到底有哪些勵志、能啟發後人的名言呢？一齊看看10句打工仔可有所得著的說話吧！

10句曼德拉的名言 (按圖放大)

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1. 【職場人際】

只要我們願意信任、願意發掘人性中的善， 人與人就可以成就好事。 (We signal that good can be achieved amongst human beings who are prepared to trust, prepared to belief in the goodness of people.)

我在談判中學習到：只有先改變自己，才能改變他人。 (One of the things I learned when I was negotiating was that until I changed myself, I could not change others.)

在職場應該廣結朋友，少樹立敵人，工作起上來就會更得心應手。而要和同事成為朋友，首先要做的，是不要把對方當成敵人。

【處事態度】

不要用我的成功來評價我，用我跌倒又爬起來的次數來評價我。 (Do not judge me by my successes, judge me by how many times I fell down and got back up again.)

當我跨過一座高山之後，我發現面前有更多的高山在等我。 (I have discovered the secret that after climbing a great hill, one only finds that there are many more hills to climb.)

一個有夢想又永不放棄的人就是贏家。 (A winner is a dreamer who never gives up.)

如果安於現狀，生命就會失去應有的熱情。 (There is no passion to be found playing small in settling for a life that is less than the one you are capable of living.)

￼在處事態度上，打工仔可以效法曼德拉三件事︰「無論多困難，都要堅毅不屈地做好工作」、「勇於接受不同項目的挑戰」及「對工作充滿熱情」。

曼德拉雖於2013年逝世，但他的意志在今天仍感動世人。（jphnry/unsplash）

【自我管理】

以仿佛沒有人在看着的心態生活，以仿佛所有人都在聽的心態說話。 (Live life as though nobody is watching, and express yourself as though everyone is listening)

願影響你決定的是希望，而不是恐懼。 (May your choices reflect your hopes, not your fears.)

我從未試過失敗，我一直在成功及學習。 (I never lose. I either win or learn.)

勇者也有感到害怕的時侯，不同的是他會戰勝恐懼。 (The brave man is not he who does not feel afraid, but he who conquers that fear.)

只有不在乎別人的眼光，才能忠於自己的想法；只有重視自己，別人才會重視你。只有一直從失敗中學習，才有機會贏。；只有戰勝恐懼，才能繼續下去。

相信自己

有人說︰「說甚麼話，你就是怎樣的人。」看完曼德拉的金句後，你覺得他是一個怎樣的人？在職場人際、處事態度、自我管理方面你又有甚麼看法？不管你是否同意曼德拉所說的，在職場上要成功至少要如曼德拉一樣，相信自己總有一日會成功！

（參考資料︰Guardian、Inc.、Nelson Mandela Square、Life Lessons of Wisdom & Motivation、The Dream Walker: Just Walk It）

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