做廣告難有「安樂茶飯」？　香港只得飯冰冰外國卻有…｜行業百態

廣告行業與很多行業不同，向來以工時不穩定聞名，若在忙碌時，甚至連吃飯的時間都沒有。《拍廣告其實唔難》一書作者斗零便分享3個這些年來行業也不曾變過的膳食安排文化，滿足大家的八卦心態之餘，也可對廣告行業的運作與習慣有多一番了解。

（《拍廣告其實唔難》）

食得好其實好難

前排興10 years challenge，兩張相比較之下，無論人同景物都有唔少變化。呢個行業嘅發展都係，尤其係攝影機或者後期製作嘅科技等等，但有樣嘢係咁多年都冇變過，就係膳食安排。

我曾經到過幾個國家參與製作，最難忘唔係當地嘅crew 有幾勁，因為講勁，其實香港嘅crew 一啲都唔輸蝕。反而令我最難忘嘅係放食飯，有啲地方有餐車、有啲地方食buffet、有啲…… 而香港呢？我用例子嚟答大家。我最記得15 年前嘅呢一幕，有位機器組同事放飯時拎咗盒洋䓤豬扒飯，坐埋路邊，一打開飯盒，突然有架車駛過，然後佢話：「洋䓤豬扒變咗黑椒豬扒，照食！」

15 年後嘅今日，呢個情景都係冇改善過。睇到呢度，係咪又差唔多到咗放飯時間呢？希望各位今日有個好啲嘅膳食安排啦！或者最起碼揀到一個飯盒係有自己鍾意食嘅餸！

（《拍廣告其實唔難》）

飯冰冰，你唔值得擁有！

呢位明星嘅名字，大家都好熟。除咗因為逃稅事件令到國內引起明星人工風波，佢仲係我哋放飯時最唔想見到嘅名字。咪以為喺室內拍嘢唔使食塵就一定無問題，喺廠或者室內開工，好多時舒服得滯，導演都會拍到忘晒形，連飯都唔記得要放；又或者啲製片好興話：拍埋呢個shot 先…… 結果到放飯時，一打開個盒，啲倒汗水鋪晒喺啲餸面，又或者啲飯凍到黐埋一嚿。

我有一個親身經驗，就係一點鐘買完飯返到去，到兩點半先放飯。我揀咗自己最鍾意嘅星洲炒米，一打開個飯盒，一叉拮入去，然後可以成個磚型嘅星洲米拎番上嚟，仲要有倒汗水滴滴下咁；然後因為太肚餓，唔理得咁多，一口咬落去時，連塊面都濕濕地，原來有滴眼淚不自覺咁流出嚟。從此我就發誓，如果有日我可以決定放飯時間，我唔要班手足再見到「飯冰冰」！

（《拍廣告其實唔難》）

外國拍嘢 放飯最開心

喺香港拍嘢，放飯會遇着飯冰冰，但喺外國拍嘢，放飯時就會覺得好溫馨。

首先喺外國（大部分國家）拍嘢，放飯時間係有規定，30 分鐘至一小時不等。呢段時間，除咗負責catering 嘅同事，其他人係唔使做嘢嘅。相反，喺香港拍嘢，有時好趕嘅情況下，可能只得10-15 分鐘放飯時間，有時仲要同一組人輪住放飯，快快食完又嚟接更。

喺香港，大部分情況都係食飯盒，有時太趕，可能每人拎住一個老麥嘅包食就算；外國呢，佢哋會有架餐車，好似到會形式咁，有好多唔同嘅餸畀大家揀。唔理佢好唔好食，淨係呢種服務已經好大分別。

另外，由於喺外地通常地方較大，所以每次放飯時都會開晒枱櫈，好似露天餐廳咁。喺香港，就要大家坐Apple Box，甚至席地而坐。幾樣嘢加埋，令到喺香港拍嘢嘅放飯情況，同外國比起嚟好似天國同地獄咁。呢樣嘢真係幾十年嚟都冇改變過。

書名：《拍廣告其實唔難》 作者：斗零，英文名Penny 2000年畢業於香港浸會大學傳理學院。畢業後加入offlohi製作公司前身Such Partners，先由製作助理開始，慢慢在不同崗位學習，後來成為廣告導演。先後執導八達通、利賓納、百老匯電器、Canon、Wechat等不同品牌超過200個廣告。其中與韓國演員李光洙合作的能得利廣告更在一星期達到100萬YouTube點擊；而Priligy JJ-man廣告亦曾得過國際獎項。除拍攝廣告外，2016年更成立「拍廣告其實唔難」Facebook 專頁，與喜愛廣告製作的同路人一同分享專業資訊。

【本文獲「非凡出版」授權轉載。】

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