紐西蘭總理倡4天工作制　稱周休3日生產力不減更助這行業復甦…

試著閉起眼睛，想像一下在周四這天，就能帶著周五的心情下班，快快樂樂地度過接下來的「三天周末」......

紐西蘭總理這麼想

本月月初，紐西蘭總理阿德恩（Jacinda Ardern）與澳洲針對建立兩國間「旅行泡泡」的想法進行討論；現在，這位高人氣總理再度拋出「三天假」想法，期待多出來的假期能刺激旅遊業發展。

紐西蘭總理再度拋出「三天假」想法，期待多出來的假期能刺激旅遊業發展。（Facebook@JacindaArdern）

工作、生活、旅遊業通通加分

日前，阿德恩拜訪紐西蘭北島的知名旅遊景點羅托魯瓦（Rotorua），這是一個以充沛的地熱資源而聞名的旅遊聖地。在一場Facebook直播裡，她回應不少紐西蘭人提及一周工作四天的建議，鼓勵僱主們考慮這項提議，指出多的一天假還能刺激國內旅遊業的發展。

她說道：「我聽到很多人建議紐西蘭實施一周工作四天的想法，雖然最終這仍取決於僱主及員工之間的協議，但我們在COVID-19（新冠肺炎）危機中收穫良多，人們證明即便在家工作也能保持一樣的生產力。我誠摯地鼓勵所有身為僱主的人考慮這個想法，它確實能協助我國各地的旅遊業。」

雖然只是一次非正式的提議，已經讓不少紐西蘭人很開心，國內也有許多人在思考疫情過後，紐西蘭究竟是會單純回到原本的生活中，面對一樣的問題；抑或是藉著這個機會，進行系統性的改變？

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日本微軟的三天假實驗

如果紐西蘭真打算實施周休三天，事前的參考範例名單上多半會有日本微軟（Microsoft）公司在2019年進行的這項「上班/下班大挑戰」（Work Life Choice Challenge）。

2019年8月的時候，日本微軟發起「上班/下班大挑戰」，整個8月的周五全數改為休息日，辦公室不會開門，員工多一天假期，但薪資不會減少。

可別以為這單純是某種福利政策，其實背後也隱含著對員工工作效率的挑戰，日本微軟總裁平野拓也（Takuya Hirano）在聲明中寫道：「我希望員工們能思考，並親自體驗看看究竟要怎麼做，才能在減少20%工作時間下完成一樣的工作量？」

效率增40%，成本下降

總體來說，這項實驗的結果還不錯，與去年同期相比，員工的工作效率提升40%，辦公室的成本像是電費、影印紙使用量等，皆因減少辦公室的使用而降低，最後也有92%的員工對這項計劃抱持正面評價。

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矽谷巨頭吹起新工作風潮

這波疫情過後，不少科技龍頭宣布將投入遠端工作的懷抱，日前社群網站龍頭Facebook表示，將在未來5-10年內讓更多員工能選擇遠距工作，創辦人朱克伯格（Mark Zuckerberg）預測：「COVID-19（新冠肺炎）疫情對我們的生活帶來巨變，當然也包括我們如何工作。疫情結束後，我預期未來遠距工作將成為一股全新的趨勢。」

從明年一月起，員工只要通過一系列考核，就能申請遠距工作，但Facebook也表示員工申請遠距工作後，薪資將會視員工選擇的居住地點而調整。

想在家工作，就在家工作

另一個社交網站龍頭Twitter走得更前衛，該公司日前表示，員工將能在進辦公室與遠距工作間自由選擇，如果想要，甚至能選擇永久遠距工作。

然而，《福布斯》雜誌（Forbes）編輯布朗利（Dana Brownlee）認為，遠距工作是否能完全替代進辦公室猶未可知，公司將面對諸如：建立團隊文化、資訊安全、生產力流失的問題。

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比進辦公室更好的選擇

不過，在人力資源專家的眼中，遠距工作和周休三天是個比起傳統進辦公室工作更好的選擇。

新加坡人力顧問亞伯拉罕（Alin Abraham）說道：「兼職學生、新手媽媽、需要更多時間照顧新生兒或長輩的家庭能因此獲得更好的工作與生活間的平衡，如果在COVID-19（新冠肺炎）疫情過後，僱主們學會如何更彈性地運用員工，將會是人力資源管理的一場重大勝利。」

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