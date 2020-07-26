搵工｜薪酬高低取決於三大因素　一文學懂助你職涯發展擺脫低人工

如果你去上班，公司宣布要結束營運、資遣所有員工。你的反應會是什麼？是煩惱自己的未來，還是不擔心找不到下一份工作？這兩者的差異，不在於錢，而在於「市場價值」的高低。

日本高階人才入口網站One Career網站總編輯北野唯我指出：

擁有市場價值的人，才能擁有自由，也就是隨時可以離職，可以在任何地方工作的自由。

要理解市場價值的意義，就必須先學會把自己當成商品。把自己賣給公司，公司買下你才付你薪水。在這場買賣裡，你是賣方，所有企業都是你的潛在僱主，所以你應該把眼光放向市場，而不是只想在公司內升遷加薪。

3項要素，決定你的身價（點擊下圖看清！）

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1. 技術資產

你擁有的技術具備多少價值。此資產包含兩個面向，分別為「專業性」及「經驗」。

「專業性」簡單說就是職種，像是業務、市場行銷、會計等。而「經驗」就是「不受職種限制的技術」，像是經營過子公司、當過企劃團隊領導人等。業務開發、商品開發、人事制度設計等工作也算是「經驗」。

技術要能在其他公司派上用場，才能稱為資產。

2. 人際關係資產

也就是人脈，像是「因為你，所以才願意協助」的公司同事，或是「指明把工作交給你」的客戶，都算是你的人際資產。

3. 業界的生產性

在你所處的業界，平均每個人能夠產出多少價值。比方說，在高科技產業有人20多歲就年薪百萬台幣，但在婚禮業界，很多人可能到了40歲年薪頂多60萬台幣。兩個業界都很忙，收入卻相差好幾倍。在一個成長中的產業內工作，就像順著扶手電梯的方向前進，不需要太費力，公司營收照樣成長；相反的，如果在一個萎縮的產業，就像踩著逆向的扶手電梯，費力地往上爬，營收獲利可能頂多維持或成長一點點。所以選擇職業，不要進入夕陽產業。業界的生產性才是決定市場價值的最大要素。

北野指出，理想的職業必須包含其中兩要素的優勢，並朝3要素皆優秀的目標努力（參見以下圖表1）。

評估自己的市場價值（經理人授權使用／經理人月刊第183期）

有基本身價，還要投入對的產業才有價值

了解市場價值後，接著要評估目前工作的「產業壽命」。所有產業以及工作都有自己的生命周期（參見圖表2），一定會經歷誕生和消滅的階段。在有成長性的業界努力耕耘，就能提升自己的市場價值；在衰退的產業中，就算累積再多經驗，未來也可能無法轉換成資產。

產業的生命周期：從誕生到超過保存期待4階段（經理人授權使用／經理人月刊第183期）

要找到具成長性的市場，可透過兩個方法：

一是關注新創公司及投資的趨勢及動向，找出新創公司紛紛投入且不斷發展的商品或服務； 二是找出足以推翻現有業界不合理處的機制，比方說，AI的運用日漸普及，紡織產業依然運用大量人力就是一個不合理的現況，如果某家紡織公司用機械手臂取代人力，公司一定能有飛躍性的成長。

最後北野提醒，在挑選公司與職務的時候，除了考量能否提升市場價值外，還要同時考量新公司的職場環境和一展長才的可能性，才能讓個人的職涯發展，貼近公司、產業的上升曲線。

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（資料來源：《轉職思考法》，悅知出版。）

【本文獲「經理人」授權轉載。】