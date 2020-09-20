定期人壽保險｜保費高昂仍有保障缺口？　終身壽保多人買是因為…

香港人均保險供款地上最強 保障依然唔夠？點解定期人壽保險 總被人置之不理？

香港人均保險供款地上最強 保障依然唔夠？點解定期人壽保險總被人置之不理？保障缺口？點解保險好似買極都唔夠？2019年保監局曾發表《保障缺口》的研究（見註1），指出香港整體的保障缺口達6萬億港元，而每名在職人士的平均保障缺口約港幣167萬，然而香港的整體投保額一點也不低。根據SwissRe的報告（見註2），截止2018年，香港的人均壽險業務保費達港幣63,991，冠絕全球，大概是美國的4倍，亦遠高於新加坡、台湾、日本等地。究竟，所謂身故的保障缺口，是不是不能跨越的鴻溝？

定期人壽保險簡單解說：

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研究指身故保障缺口為年薪5.4倍

身故的保障缺口（Mortality Protection Gap）是指，假如家庭收入之柱不幸身故，依賴其供養的家屬（一般是年幼的子女、或年老的父母）因資產不足，而無法維持原來的生活水平。所謂的資產，包括存款、投資、人壽保額等。若這些資產不足以應付家屬將來的生活、教育需要，及償還家庭負債，如按揭貸款，便會形成保障缺口。

究竟一個人的保障缺口有幾多呢？其實坊間並無一條公認的方程式。而文首提及的保監局《保障缺口》報告，就推算每名在職人士的平均保障缺口為年薪的5.4倍。

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定期人壽保障高 卻少人投保

保險公司、代理經常提出，香港人有很大的保障缺口，要買多點保險。事實上，香港的人均壽險投保額全球第一，反映香港人對保險相當闊綽，為甚麼保障缺口依然這麼大？香港人主要投保於終身人壽保險，著重儲蓄多於保障，雖然投保人「有錢拎返」，但人壽保障未必足夠。相反，「純保障」的定期人壽保險在香港的市場相對地細，遠不及儲蓄吸引。

有人認為，這是因為亞洲人喜歡儲蓄、對於純消費型的產品不太接受。有別於其他商品，消費者很少會主動地對保險有興趣，保險的好處一般都是由保險代理告訴給投保人。但是，定期人壽保費便宜，保險代理可從中賺取的佣金十分有限，所以未必向顧客積極推銷定期人壽。

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定期人壽保費低 助您輕鬆跨過人壽保障缺口

從保障角度，定期人壽雖然只保障指定年期，但其身故賠償槓桿卻遠高於終身人壽保險。所謂身故賠償槓桿，即保額÷已付保費，假設受保人的身故賠償為港幣1百萬，分別投保定期人壽或終身人壽，保費差別很大，造成不同的身故賠償槓桿。賠償槓桿越高，代表產品的人壽保障越高。

另外，即使終身人壽同是人壽保險，但其產品定位分野很大，有的著重財富增值，有些能儲錢亦一定保障，我們會以保障成分較重（後者）的終身人壽，與定期人壽作比較。

比較定期人壽保險及終生人壽保險的身故賠償賠數

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上圖顯示，最高的身故賠償槓桿發生在保單第一年，若受保人於首年身故，定期保險的身故賠償槓桿可達1,436.8倍（見上圖註3），但終身人壽最高亦只有59.3倍 (見上圖註4)。假設保額相同，隨著時間，受保人累積供保費更多，其身故賠償槓桿亦會隨之下調，若受保人於第10年離世，定期保險的身故賠償槓桿有117.2倍，但終身人壽就只得5.9倍。

上述是以定期人壽較長的續保年期（10年）與終身人壽比較，如果大家需要的人壽保障年期較短，亦可選擇每5年續保或每年續保，尤其是當選擇每年續保，投保開始時的保費更低，可用作管理短期的人壽風險。

對於香港人均保障缺口$167萬，如果透過定期人壽保險，一個35歲的男性受保人，一年大概保費一千多元，就可以填補這個保障缺口。相對於香港人均保費港幣6萬多，可見香港人並不是買不夠保險，只是買不夠保障型產品。已投保終身人壽的投保人，只要加一份定期人壽，便可大大加強保障。現時，不少定期人壽保險產品可接受網上投保，即使沒有驗身、足不出戶，投保人依然可以大額投保。

備註﹕

1. 保險業監管局《香港保障缺口(身故風險)研究》

2. Swiss Re Sigma 2019年第3期：《世界保險業﹕重心繼續東移》。香港的人均壽險業務保費達$63,991，以1美元兌7.8港元計。

3. 以上資訊由10Life提供，僅供參考，並非銷售建議。資訊更新至2020年9月8日。

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