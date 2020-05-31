【理財】逆市投資要懂分優質股、中伏股　6大秘訣減股票投資風險

在經濟衰退時，格外留意市場局勢，尋找機會買入優質及具潛力的資產，令財富繼續增值。一些表免面風光的公司，在經濟下行時，較易構成風險；相反，在衰退中仍然生存及發展良好的公司，都擁有穩健的資產負債比例及良好現金流，這正是優質企業股的部分特徵。

逆市投資策略重點

1. 在經濟衰退期間大多數投資者應避免投資於高槓桿、週期性或投機性較高的公司，因為這些公司在經濟困難時期，有極大機會表現不良，風險甚高。 2. 投資於負債少，現金流量、資產負債表及管理表現良好的公司。 3. 儘管經濟逆風猛吹，反週期性股票在衰退中表現良好。 4. 一些行業被認為比其他行業更能抵抗衰退，例如公用事業，必需品和醫藥。

逆市「中伏」股特徵

經濟環境大好時，股市受各種利好因素影響，穩步上揚；但當經濟衰退時，某些公司因為經營環境變差，加上投資者意向轉變，有機會應聲下跌。

最易「中伏」股票特徵（按圖放大閱讀）▼▼

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逆市「王道」企業股特徵

經濟衰退時，投資者可會想撒手股票市場以避險，但如果這樣做，又發現可能會錯失了投資良機。從往績上看，有些公司在經濟低迷時期表現良好，投資者可考慮集中在抗衰退性較高的行業中，選擇低負債比例的反週期性股票制定投資策略。

公用事業股

在經濟衰退期間，反週期性股票表現會較好。反週期股票的價格通常會與當前經濟趨勢相反，在經濟衰退期間，這些股票價格會上升。 這些公司有可靠的資產負債表或穩定業務模式，這些類型的公司多為公用事業、必需品行業或國企股。尤其在預期經濟狀況會惡化，投資者通常會在投資組合中增加這些股票的成分。

健康負債水平

在經濟衰退期間，一個好的投資策略是應包含經濟逆行時期仍保持資產負債比例健康的公司股票。通過研究公司的財務報告，可以確定他們的債務是否在低水平，現金流是否健康，並仍有利潤產生，這些都是進行投資之前要考慮的因素。

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抗衰退行業

某些行業在經濟衰退期間表現仍然不錯，或會有驚喜。 在市場低迷時，投資者通常將以下這些類別的消費股加入到投資組合當中，在健康的資產負債條件下，這些表現出色的企業通常與「生、老、病、死」相關：母嬰消費品、日用雜貨、造酒、醫藥、化妝品和殯儀服務。

經濟復甦 須重整投資策略

一旦經濟從衰退轉向復甦，投資者應調整其策略，這種環境的特點是低利率，但也要留意美國減息或量化寬鬆政策會否引新一輪通脹的潛在風險。表現最好的通常都是那些在衰退中倖存下來的公司， 隨著經濟狀況正常化，那些反週期性股票在這時期表現或會變得不如理想。相反，隨著投資者投向更多以增長為導向的資產，他們便遇到了拋售壓力。要特別留意。

資料來源：Investopedia

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