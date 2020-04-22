【理財】投資別瞓身、預留現金生活　7個理財心態經濟衰退下必學

受新型肺炎影響，經濟大受打擊，除了放無薪假、減薪等，不少打工仔更擔心自己成為下一個被裁員目標。如果平日的積蓄不多，加上收入來源不穩，一定相當心慌，這些情況下，理財的心態和技巧更顯得重要。

不少打工仔受新型肺炎影響，收入大減，生活變得非常拮据。（資料圖片）

經濟衰退往往是考驗打工仔的時候。公司停業、裁員、生意下滑，世界好像停頓了。有些打工仔一直過著有幾多花幾多的生活，沒有健康的理財習慣，因此在經濟衰退的時候便更覺生活艱辛。不過人生再有機會落入這個苦況，不如趁這機會學習正確的理財心態和技巧吧。

疫情下必學7個理財心態：（按圖了解）

+ 19 + 18 + 17

1. 【重點不是賺多少，而是存多少】

有些打工仔人工不低，月薪可達5、6萬元，但卻慣了吃好住好及愛買名牌，人工幾乎月月清，結果生活質素雖然高，可是在經濟衰退是卻令自己面臨不必要的風險。

相反，有些人每月人工2、3萬元，但會儲起3成至5成人工用作投資或緊急用途，他們為自己的生活設立了安全網，即使有意外發生亦不會因沒有現金而方寸大亂。

2. 【不要輕視手頭現金】

有些打工仔希望透過投資賺錢，為資產增值，甚至將每月儲起的所有金錢都用來買股票。有投資的概念當然好，不過，將全部資金放進股票市場便另當別論。

一旦遇上股市大跌，你的資產隨時在一夜間消失幾成。此外，你亦可能需要被迫賣出低價的股票套現，以應付生活費。因此，你應在投資及手頭現金之間保持平衡，並最少有3個月至6個月生活費的現金，以備不時之需。

3.【50／30／20分配法】

不少理財專家也分享過一些分配收入的方式，例如50／30／20分配法。其中50%是必要支出，即維持生活所需的開支，如飲食、保險費用、學生貸款、交通費及屋租等生活上必要的支出。30%是儲蓄投資，一部分可以在銀行存起來作應急錢，另一部分可以進行投資。20%是非必需支出，包括旅行、購物及娛樂等，視乎個人需要而定，以提升生活質素。

相關文章：【理財】第一次買股票卻無從入手？ 即睇新手投資必學4件事

+ 21 + 20 + 19

4. 【積少成多】

無論你賺多少錢，都應該努力節省金錢並建立財務基礎。可能你覺得自己人工低，一個月只能存二、三千元，不過，即使看起來多麼微不足道，記得積少成多。

最初幾年儲蓄總是最困難的，但是，養成這種習慣兩、三年後，你看到戶口終於有六位數字時，便會意識到長期儲蓄的價值。當沒有什麼事情發生時，你未必意識到那些錢的重要性，但是，在經濟不景氣時，它們就是你的救命草。

5. 【創造多個收入來源】

如果打工仔只有一份收入，在經濟不景時自然會非常擔心生計受影響。因此，為自己建立多種收入來源可以增加財務安全，例如投資、搞網店、教授技能、出書等等。

若有如於一個收入來源，那麼其中一個收入下降的時候，也會有其他收入「補位」。在平日時，打工仔亦應將主要收入以外的收入來源直接存入儲蓄／投資帳戶，增加能夠儲蓄或投資的金額。

相關文章：【理財】貧窮更要學懂小額投資方法！ 3大入市要訣擺脫月光人生

+ 4 + 3 + 2

6. 【與財務審慎的人交友】

近朱者赤近墨者黑，如果你想建立健康的理財態度，便應該多與財務審慎的人交往，他們在消費時比較理智，分清需要和想要的差別，也不會為了發洩而購物。

相反，一些沒有理財觀念，有多少花多少的人則很快會花光自己的財產。如果你想在財務上獲得成功，在交朋結友是便要謹慎一點，與財務審慎的人交友，可以學習他們對待金錢的態度，久而久之便會培養良好的理財習慣。

7. 【永遠不要賭身家】

如果你面臨一個財務上的機遇，需要你全盤投入賭身家，千萬不要這樣做。一旦你賭輸了，可能需要數年時間才能重新出發。

此外，一旦養成了這種「搏一鋪」的心態，那便很容易在衝動之下將所有財產輸清光。

（資料來源：Ladders）

相關文章：【理財】不談論是非、控制看電視時間 有錢人不會做的7個壞習慣

+ 11 + 10 + 9

立即下載《香港01》，緊貼公務員職位空缺、勞工處筍工推介，了解CV、面試致勝技巧！下載網址：https://hk01.app.link/bkbJyY5t4O