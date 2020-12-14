同事人身攻擊擺明撩交嗌？　比起惡意還擊這4個圓滑應對更高招！

在職場上，有許多同事會在老闆面前表現積極，甚麼事都說「好」，但追問進度時總有藉口，「某某要求我中午前把資料給他，必須優先處理。」讓人沒辦法再要求他甚麼。

受到惡意待遇的4個妥善回應方法（點擊了解）：

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法國心理社會學家吉爾斯．阿諾帕地（Gilles Azzopardi）指出，除了陽奉陰違的同事，職場常見的討厭行為還包括人身攻擊、看不起人、傲慢自大等。

多數人遇到這種狀況，說不過對方，只好忍氣吞聲，但其實有方法可以圓融應對，不用委曲求全。

1. 被忽略，反覆提出要求

對任何事都說「好」，但卻很少付諸行動的人，如果你拆穿他，他只會更不肯配合。最有效的方法，就是不厭其煩地重複你的需求，並尊重對方立場：「我明白你有事在忙，但是無論如何，我都需要你的幫忙。」堅持到他們對你讓步。

2. 被輕視直接、坦率反擊

面對自認卓越不凡、帶著輕蔑態度跟同事打交道的人，只有一個方法：坦率、直接地爭辯，不用擔心跟對方起衝突，因為傲慢自大的人，會尊敬站出來反擊他的人。

3. 遇攻擊，詢問對方本意

「我早就警告過你，都是你的錯！」遇到強迫、威脅和責罵，可以詢問對方：「您的意思是？」，「您能不能多告訴我一些？」要求對方解釋，能讓你有更多時間思考，對問題有更好的想法。

面對這類型人的要點，就是不要立刻回應。不必為自己辯解，也不要用同樣的話反擊。如果太過生氣、控制不了情緒，就先停止接觸，離開現場。倘若努力後依然無法終結攻擊，就果斷地結束關係。

4. 遇批評，勇於表達感受

面對羞辱你能力、外表的人，要明確告訴對方感受：「你的批評讓我覺得很受傷，你到底想說甚麼？」通常對方會為了脫身說他只是開玩笑。此時，絕對不能輕易放過對方，要逐字引述他的話，再次表達你的感受：「對你來說，或許只是開玩笑，但對我而言……。」

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